https://sputniknews.com.tr/20230623/mitten-suriyede-nokta-operasyon-kirmizi-bultenle-araniyordu-etkisiz-hale-getirildi-1072777524.html
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Kırmızı bültenle aranıyordu, etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Kırmızı bültenle aranıyordu, etkisiz hale getirildi
MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T09:51+0300
2023-06-23T09:51+0300
2023-06-23T09:59+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'de bir operasyon düzenledi.MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan ve İnterpol Kırmızı Bülten ile aranan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Esad Faraşin kod adlı Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi.
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mit, suriye, operasyon
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Kırmızı bültenle aranıyordu, etkisiz hale getirildi
09:51 23.06.2023 (güncellendi: 09:59 23.06.2023) Abone ol
MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'de bir operasyon düzenledi.
MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan ve İnterpol Kırmızı Bülten ile aranan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Esad Faraşin kod adlı Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi.