https://sputniknews.com.tr/20230623/mitten-suriyede-nokta-operasyon-kirmizi-bultenle-araniyordu-etkisiz-hale-getirildi-1072777524.html

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Kırmızı bültenle aranıyordu, etkisiz hale getirildi

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Kırmızı bültenle aranıyordu, etkisiz hale getirildi

MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T09:51+0300

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türkiye

mit

suriye

operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'de bir operasyon düzenledi.MİT, Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan ve İnterpol Kırmızı Bülten ile aranan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Esad Faraşin kod adlı Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'de etkisiz hale getirdi.

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mit, suriye, operasyon