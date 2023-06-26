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https://sputniknews.com.tr/20230626/mersin-cumhuriyet-bassavciligindan-mv-the-giver-gemisiyle-ilgili-aciklama-1072866500.html
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Mv The Giver' gemisiyle ilgili açıklama
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Mv The Giver' gemisiyle ilgili açıklama
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, "Mv The Giver" adlı gemide gerçekleştirilen aramada suç unsuruna rastlanılmadığını bildirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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Başsavcılığın yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında, "Mv The Giver" adlı gemiyle İran'a gıda maddesi adı altında ithalatı yasak nükleer teknoloji ham maddesi ve ekipmanlarının sevkiyatının yapılmaya çalışıldığı, bu ithalat neticesinde kara para aklanacağı yönünde iddialar olduğu belirtildi.Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, sevkiyatla ilgili belgeler ve gemi seyrüsefer sistemindeki incelemede de suç unsuru tespit edilmediği kaydedildi.
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mersin, mersin limanı, kaçakçılık

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Mv The Giver' gemisiyle ilgili açıklama

11:32 26.06.2023 (güncellendi: 11:34 26.06.2023)
© AAMersin Limanı
Mersin Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, "Mv The Giver" adlı gemide gerçekleştirilen aramada suç unsuruna rastlanılmadığını bildirdi.
Başsavcılığın yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında, "Mv The Giver" adlı gemiyle İran'a gıda maddesi adı altında ithalatı yasak nükleer teknoloji ham maddesi ve ekipmanlarının sevkiyatının yapılmaya çalışıldığı, bu ithalat neticesinde kara para aklanacağı yönünde iddialar olduğu belirtildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Verilen adli arama emri doğrultusunda 26 Haziran'da Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince birlikte koordineli şekilde söz konusu gemide yapılan aramada ve radyoaktiviteyi ölçen cihazlar ile gerçekleştirilen ölçümlerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır."
Açıklamada, sevkiyatla ilgili belgeler ve gemi seyrüsefer sistemindeki incelemede de suç unsuru tespit edilmediği kaydedildi.
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