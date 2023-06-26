https://sputniknews.com.tr/20230626/mersin-cumhuriyet-bassavciligindan-mv-the-giver-gemisiyle-ilgili-aciklama-1072866500.html

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Mv The Giver' gemisiyle ilgili açıklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Mv The Giver' gemisiyle ilgili açıklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, "Mv The Giver" adlı gemide gerçekleştirilen aramada suç unsuruna rastlanılmadığını bildirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T11:32+0300

2023-06-26T11:32+0300

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kaçakçılık

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Başsavcılığın yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında, "Mv The Giver" adlı gemiyle İran'a gıda maddesi adı altında ithalatı yasak nükleer teknoloji ham maddesi ve ekipmanlarının sevkiyatının yapılmaya çalışıldığı, bu ithalat neticesinde kara para aklanacağı yönünde iddialar olduğu belirtildi.Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, sevkiyatla ilgili belgeler ve gemi seyrüsefer sistemindeki incelemede de suç unsuru tespit edilmediği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230408/mersin-limaninda-975-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-1069374797.html

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