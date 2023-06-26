https://sputniknews.com.tr/20230626/kendini-hayvan-olarak-gorme-furyasi-yayiliyor-ortaokul-ogrencisi-kendisini-tilki-saniyor-1072874980.html

Kendini hayvan olarak görme furyası yayılıyor: Ortaokul öğrencisi 'tilki' gibi davranıyor

Kendini hayvan olarak görme furyası yayılıyor: Ortaokul öğrencisi 'tilki' gibi davranıyor

İskoçya'da bir ortaokul öğrencisinin kendisini 'tilki' olarak tanımlaması ve bu gibi beyanlara iktidardaki İskoç Ulusal Partisi (SNP) tarafından arka... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T13:59+0300

2023-06-26T13:59+0300

2023-06-26T14:37+0300

yaşam

tilki

öğrenci

öğretmen

okul

iskoçya

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İngiltere ve Galler'deki çocukların kendilerini 'kedi', 'dinozor', 'at' ve hatta 'Ay' olarak tanımlamaya başlaması ve bazı okulların da buna destek çıkmasının ardından Başbakan Rishi Sunak konuya dahil olup öğretmenlerin kendi kişisel görüşleri yerine bu gibi konularda çocuklara işin doğrusunu anlatmaları gerektiğini söyledi. İskoç Orta Öğretim Öğretmenleri Derneği Genel Sekreteri Seamus Searso ise yaptığı açıklamada, "İskoç hükümetinin politikaları her türlü tuhaf şeye kapı açtı ve bu çok zehirli bir ortam oluşturdu" diyerek duruma tepki gösterdi. Searso, "Bizim işimiz, öğretmenleri korumaya çalışmak ve başlarını zaten içinde oldukları belanın daha fazlasından uzak tutmak" diye ekledi.Sendikanın hukuk danışmanlarının kendisini 'tilki' olarak tanımlayan İskoç ortaokul öğrencisine karşı öğretmenleri uyardığını söyleyen Searso, "Öğretmenlere tavsiyemiz, bir çocuk onlara böyle bir şey anlatırsa bunu gizli tutmamaları yönünde. Böyle bir durumda okuldaki kıdemli biriyle konuşun ve öğrenciye sizin de böyle yapacağınızı söyleyin" ifadelerini kullandı.Muhafazakarlardan iktidar partisinin politikalarına tepkiİskoç'yadaki Muhafazakar Parti'nin sözcüsü Meghan Gallacher ise "SNP'nin desteğinin olmaması nedeniyle zaten yeterince baskı altında olan öğretmenlerimiz, sınıfta yumurta kabukları üzerinde yürümek zorundaymış gibi hissetmemeliler" dedi.Sendika öğretmenlere kararlı bir şekilde hareket etmelerini tavsiye ederken Gallacher, açıklamasında şöyle konuştu:Kendini 'tilki' olarak tanımlayan İskoç öğrenci hakkında daha fazla bilgi elde edilemezken, Birleşik Krallık'ta geçen hafta Galli bir öğrencinin derslerde soruları yanıtlarken 'miyavlamasına' izin verildiği ve bir başka öğrencinin kostüm giyip 'ayı' gibi davrandığı görüntüler ortaya çıkmıştı.Okullarda transgender ideolojisine karşı çıkan İskoç Eğitim Birliği Başkanı Stuart Waiton, dün gece yaptığı açıklamada, "Pek çok öğretmen transgenderizmi teşvik eden ve dolayısıyla çocukları 'kendilerini tanımlamaya' iten hükümet yönergelerini takip etmeye çalışırken takılıp kalıyor. Bu gerçekten yetişkin sorumluluğundan vazgeçmek demek. Bu ayrıca, ilerici olduğunu düşünen ama aslında çocuklara benzersiz zararlar veren aktivist öğretmenler tarafından da destekleniyor" diye konuştu.Bir İskoç hükümet yetkilisi ise buna karşılık, "Okullar, cinsiyete bakılmaksızın tüm öğrenciler için herkesin haklarına saygı duyulan güvenli ve destekleyici bir ortam olmalıdır. Okullara yönelik tüm yerel otorite rehberliği bunu yansıtmalıdır" ifadelerini kullandı.2002'nin son aylarında artış gösteren kendini hayvan olarak tanımlama furyasına Avustralya'dan da bir kişi daha katılmıştı. Melbourne'da 8 yaşındaki bir öğrencinin kendisini 'kedi' olarak gördüğü, okulun da buna destek verdiği belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220824/kendini-kedi-olarak-tanimlayan-ogrenci-krizi-senatorden-sen-kedi-degil-kucuk-bir-kizsin-tepkisi-1060334230.html

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tilki, öğrenci, öğretmen, okul, iskoçya