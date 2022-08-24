https://sputniknews.com.tr/20220824/kendini-kedi-olarak-tanimlayan-ogrenci-krizi-senatorden-sen-kedi-degil-kucuk-bir-kizsin-tepkisi-1060334230.html

'Kendini kedi olarak tanımlayan' öğrenciye Senatör'den 'Sen kedi değil küçük bir kızsın' tepkisi

'Kendini kedi olarak tanımlayan' öğrenciye Senatör'den 'Sen kedi değil küçük bir kızsın' tepkisi

Avustralya'da 8 yaşındaki bir kız öğrencinin kendisini 'kedi olarak tanımladığı' ve okulun da buna destek vermiş olması tartışmaları sürüyor. Olaya tepki... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T15:27+0300

2022-08-24T15:27+0300

2022-08-24T15:32+0300

dünya

avustralya

kedi

öğrenci

kimlik

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Birleşik Avustralya Partisi'nden Senatör Ralph Babet, ülkede süregelen 'kendini kedi olarak tanımlayan öğrenci' tartışmasına dair açıklamalarda bulundu. 8 yaşındaki bir kız öğrencinin kendini kedi olarak tanımlamasına rağmen okulun bunu desteklemesine tepki gösteren Senatör, olayın 'radikal solun' kontolden çıktığını belirtti. 'Duyarlıkçı siyasete' bir son verilmesi gerektiğini söyleyen Senatör Babet, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Olayı haberleştiren Herald Sun gazetesi, 8 yaşındaki öğrencinin çok zeki olmasına rağmen konuşmadığını ve sınıftaki diğer çocukların dikkatini dağıtmadığı sürece bir kedi gibi davranmasına izin verildiğini belirtmişti.Öğrencinin davranışlarını onayladıklarına dair bir değerlendirmede bulunmayan okul yönetimi, okuldaki çalışanların çeşitli psikolojik meselelerle ilgilenmek zorunda kaldığını doğrulamıştı.Açıklamada, öğrencilerin 'ruh sağlığı, gerginlik, kimlik sorunları' gibi çeşitli belirtiler gösterdiği kaydedilmişti.Gazete ayrıca, okulda bir erkek öğrencinin kendini köpek olarak tanımladığını ve bir süre psikolojik destek aldığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220822/avustralyada-iddia-sekiz-yasindaki-ogrenci-kendini-kedi-olarak-tanimliyor-okul-da-destekliyor-1060224922.html

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