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https://sputniknews.com.tr/20220822/avustralyada-iddia-sekiz-yasindaki-ogrenci-kendini-kedi-olarak-tanimliyor-okul-da-destekliyor-1060224922.html
Avustralya'da iddia: Sekiz yaşındaki öğrenci kendini 'kedi' olarak tanımlıyor, okul da destekliyor
Avustralya'da iddia: Sekiz yaşındaki öğrenci kendini 'kedi' olarak tanımlıyor, okul da destekliyor
Avustralya basınındaki haberlere göre kendini hayvan olarak tanımlama furyasına ülkeden bir kişi daha katıldı. Melbourne'da sekiz yaşındaki bir öğrencinin... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T10:18+0300
2022-08-22T10:18+0300
dünya
kedi
avustralya
melbourne
öğrenci
okul
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Avustralya'nın Melbourne kentinde kendini bir kedi olarak tanımladığı söylenen sekiz yaşındaki bir kız öğrenciye gittiği özel okuldan da destek var. The Herald Sun sitesinin haberine göre oldukça zeki olmasına rağmen okul saatlerinde hiç konuşmayan kızın anne- babası, okulun, kendisine zarar vermediği ya da diğer öğrencileri rahatsız etmediği müddetçe kızlarının kedi gibi davranmasına izin verdiğini söyledi. Aileye yakın bir kaynak da "Kendini bir hayvan olarak tanımlayan öğrenciler için herhangi bir protokol yok ama okul hayatını etkilemediği müddetçe herkes bu konuda destekleyici bir tavır sergiliyor" dedi. Okul bir öğrencinin kendini kedi olarak gördüğü haberlerini doğrulamasa da destek biriminin birçok psikolojik sorunla ilgilendiği ve her öğrenciye uygun muamele edildiği bilgisini paylaştı. Mart ayında Brisbane kentindeki bir özel okulda kendilerini kedi ya da tilki olarak tanımlayan bazı kız öğrencilerin elleri ve dizleri üzerinde yürüdükleri, kuyrukları için de kıyafetlerinde delik açtıkları haberleri basına yansımıştı. 'Furry' (tüylü) alt kültürü, kendini hayvan olarak tanımlayan ve buna uygun kostümler giyen insanlar için kullanılıyor. Bu alt-kültüre mensup grupların yaklaşık yarısı ABD ve Kanada'da bulunuyor.
avustralya
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kedi, avustralya, melbourne, öğrenci, okul
kedi, avustralya, melbourne, öğrenci, okul

Avustralya'da iddia: Sekiz yaşındaki öğrenci kendini 'kedi' olarak tanımlıyor, okul da destekliyor

10:18 22.08.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Fotoğraf bankasına girKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Avustralya basınındaki haberlere göre kendini hayvan olarak tanımlama furyasına ülkeden bir kişi daha katıldı. Melbourne'da sekiz yaşındaki bir öğrencinin kendini kedi olarak gördüğü, okulun da buna destek verdiği iddia ediliyor ama okul yetkilileri durumu doğrudan doğrulamış değil.
Avustralya'nın Melbourne kentinde kendini bir kedi olarak tanımladığı söylenen sekiz yaşındaki bir kız öğrenciye gittiği özel okuldan da destek var.
The Herald Sun sitesinin haberine göre oldukça zeki olmasına rağmen okul saatlerinde hiç konuşmayan kızın anne- babası, okulun, kendisine zarar vermediği ya da diğer öğrencileri rahatsız etmediği müddetçe kızlarının kedi gibi davranmasına izin verdiğini söyledi.
Aileye yakın bir kaynak da "Kendini bir hayvan olarak tanımlayan öğrenciler için herhangi bir protokol yok ama okul hayatını etkilemediği müddetçe herkes bu konuda destekleyici bir tavır sergiliyor" dedi.
Okul bir öğrencinin kendini kedi olarak gördüğü haberlerini doğrulamasa da destek biriminin birçok psikolojik sorunla ilgilendiği ve her öğrenciye uygun muamele edildiği bilgisini paylaştı.
Mart ayında Brisbane kentindeki bir özel okulda kendilerini kedi ya da tilki olarak tanımlayan bazı kız öğrencilerin elleri ve dizleri üzerinde yürüdükleri, kuyrukları için de kıyafetlerinde delik açtıkları haberleri basına yansımıştı.
'Furry' (tüylü) alt kültürü, kendini hayvan olarak tanımlayan ve buna uygun kostümler giyen insanlar için kullanılıyor. Bu alt-kültüre mensup grupların yaklaşık yarısı ABD ve Kanada'da bulunuyor.
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