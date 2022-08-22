https://sputniknews.com.tr/20220822/avustralyada-iddia-sekiz-yasindaki-ogrenci-kendini-kedi-olarak-tanimliyor-okul-da-destekliyor-1060224922.html

Avustralya'da iddia: Sekiz yaşındaki öğrenci kendini 'kedi' olarak tanımlıyor, okul da destekliyor

Avustralya'da iddia: Sekiz yaşındaki öğrenci kendini 'kedi' olarak tanımlıyor, okul da destekliyor

Avustralya basınındaki haberlere göre kendini hayvan olarak tanımlama furyasına ülkeden bir kişi daha katıldı. Melbourne'da sekiz yaşındaki bir öğrencinin... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T10:18+0300

2022-08-22T10:18+0300

2022-08-22T10:18+0300

dünya

kedi

avustralya

melbourne

öğrenci

okul

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Avustralya'nın Melbourne kentinde kendini bir kedi olarak tanımladığı söylenen sekiz yaşındaki bir kız öğrenciye gittiği özel okuldan da destek var. The Herald Sun sitesinin haberine göre oldukça zeki olmasına rağmen okul saatlerinde hiç konuşmayan kızın anne- babası, okulun, kendisine zarar vermediği ya da diğer öğrencileri rahatsız etmediği müddetçe kızlarının kedi gibi davranmasına izin verdiğini söyledi. Aileye yakın bir kaynak da "Kendini bir hayvan olarak tanımlayan öğrenciler için herhangi bir protokol yok ama okul hayatını etkilemediği müddetçe herkes bu konuda destekleyici bir tavır sergiliyor" dedi. Okul bir öğrencinin kendini kedi olarak gördüğü haberlerini doğrulamasa da destek biriminin birçok psikolojik sorunla ilgilendiği ve her öğrenciye uygun muamele edildiği bilgisini paylaştı. Mart ayında Brisbane kentindeki bir özel okulda kendilerini kedi ya da tilki olarak tanımlayan bazı kız öğrencilerin elleri ve dizleri üzerinde yürüdükleri, kuyrukları için de kıyafetlerinde delik açtıkları haberleri basına yansımıştı. 'Furry' (tüylü) alt kültürü, kendini hayvan olarak tanımlayan ve buna uygun kostümler giyen insanlar için kullanılıyor. Bu alt-kültüre mensup grupların yaklaşık yarısı ABD ve Kanada'da bulunuyor.

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