Avustralya'da iddia: Sekiz yaşındaki öğrenci kendini 'kedi' olarak tanımlıyor, okul da destekliyor
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Avustralya basınındaki haberlere göre kendini hayvan olarak tanımlama furyasına ülkeden bir kişi daha katıldı. Melbourne'da sekiz yaşındaki bir öğrencinin kendini kedi olarak gördüğü, okulun da buna destek verdiği iddia ediliyor ama okul yetkilileri durumu doğrudan doğrulamış değil.
Avustralya'nın Melbourne kentinde kendini bir kedi olarak tanımladığı söylenen sekiz yaşındaki bir kız öğrenciye gittiği özel okuldan da destek var.
The Herald Sun sitesinin haberine göre oldukça zeki olmasına rağmen okul saatlerinde hiç konuşmayan kızın anne- babası, okulun, kendisine zarar vermediği ya da diğer öğrencileri rahatsız etmediği müddetçe kızlarının kedi gibi davranmasına izin verdiğini söyledi.
Aileye yakın bir kaynak da "Kendini bir hayvan olarak tanımlayan öğrenciler için herhangi bir protokol yok ama okul hayatını etkilemediği müddetçe herkes bu konuda destekleyici bir tavır sergiliyor" dedi.
Okul bir öğrencinin kendini kedi olarak gördüğü haberlerini doğrulamasa da destek biriminin birçok psikolojik sorunla ilgilendiği ve her öğrenciye uygun muamele edildiği bilgisini paylaştı.
'Phenomenally bright' teen at Melbourne private school claims she now identifies as a CAT as it's revealed why everyone is being 'supportive' #NewsBreak Read it all the way through, it just gets stranger… https://t.co/WlRLZaEGC3— v. Archer (@thepretty420) August 21, 2022
Mart ayında Brisbane kentindeki bir özel okulda kendilerini kedi ya da tilki olarak tanımlayan bazı kız öğrencilerin elleri ve dizleri üzerinde yürüdükleri, kuyrukları için de kıyafetlerinde delik açtıkları haberleri basına yansımıştı.
'Furry' (tüylü) alt kültürü, kendini hayvan olarak tanımlayan ve buna uygun kostümler giyen insanlar için kullanılıyor. Bu alt-kültüre mensup grupların yaklaşık yarısı ABD ve Kanada'da bulunuyor.
The “phenomenally bright” child has been allowed to assume the identity, with the behaviour linked to the ‘furries’ subculture that has been adopted by some teen circles.— George Mickhail (@mickhail) August 22, 2022
Furries Australia: Year 8 Melbourne private school girl identifies as a cat https://t.co/vGNDiNUCPv