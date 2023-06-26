https://sputniknews.com.tr/20230626/izmirde-konserde-kavga-1-olu-2-yarali-1072861984.html
İzmir'de konserde kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de konserde kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, konserde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T08:58+0300
2023-06-26T08:58+0300
2023-06-26T08:58+0300
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izmir
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kavga
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Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezi içinde düzenlenen konserde, henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.B. (20), Y.K. (17) ve Doğan Çatal (17) vücutlarının farklı yerlerinden bıçak darbesiyle yaralandı.İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.B. ve Y.K. tedavileri sonrası taburcu edildi.Ağır yaralan Doğan Çatal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis, olayla ilgili T.T. (18) ile yaşları küçük C.A. ve H.Ş'yi gözaltına aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230625/taksiciyi-kacacak-sandi-kaputa-cikip-camini-patlatti-1072845853.html
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izmir, konser, kavga
İzmir'de konserde kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, konserde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezi içinde düzenlenen konserde, henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.B. (20), Y.K. (17) ve Doğan Çatal (17) vücutlarının farklı yerlerinden bıçak darbesiyle yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.B. ve Y.K. tedavileri sonrası taburcu edildi.
Ağır yaralan Doğan Çatal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili T.T. (18) ile yaşları küçük C.A. ve H.Ş'yi gözaltına aldı.