https://sputniknews.com.tr/20230626/izmirde-konserde-kavga-1-olu-2-yarali-1072861984.html

İzmir'de konserde kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de konserde kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, konserde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T08:58+0300

2023-06-26T08:58+0300

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türkiye

izmir

konser

kavga

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Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezi içinde düzenlenen konserde, henüz belirlenemeyen nedenle 2 grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.B. (20), Y.K. (17) ve Doğan Çatal (17) vücutlarının farklı yerlerinden bıçak darbesiyle yaralandı.İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.B. ve Y.K. tedavileri sonrası taburcu edildi.Ağır yaralan Doğan Çatal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis, olayla ilgili T.T. (18) ile yaşları küçük C.A. ve H.Ş'yi gözaltına aldı.

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izmir, konser, kavga