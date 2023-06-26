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https://sputniknews.com.tr/20230626/istanbul-havalimaninda-tum-zamanlarin-yolcu-rekoru-kirildi-1072868092.html
İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı
İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı
İGA İstanbul Havalimanı’nda 9 günlük Kurban Bayram tatili nedeniyle dün bin 593 uçuş gerçekleştirildi. 252 bin 364 yolcunun seyahat ettiği bu uçuşlar ile tüm... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
istanbul havalimanı
rekor
iga havalimanı işletmesi a.ş
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Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında yer alan İGA İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ev sahipliği yaptığı uçuşlarda yolcu sayısında yeni bir rekora ulaştı. İGA İstanbul Havalimanı dün, toplamda bin 593 uçuşa ve 252 bin 364 yolcuya ev sahipliği yaptı. Açılışından bugüne kadar en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, ‘günlük yolcu sayısı rekorunu’ kırmayı başardı. Ramazan Bayramı’nın son günü olan 23 Nisan 2023’te ise günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230610/istanbul-havalimanindan-uefa-sampiyonlar-ligi-rekoru-1072267782.html
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istanbul havalimanı, rekor, iga havalimanı işletmesi a.ş
istanbul havalimanı, rekor, iga havalimanı işletmesi a.ş

İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

11:45 26.06.2023
© AAİstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA
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İGA İstanbul Havalimanı’nda 9 günlük Kurban Bayram tatili nedeniyle dün bin 593 uçuş gerçekleştirildi. 252 bin 364 yolcunun seyahat ettiği bu uçuşlar ile tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.
Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında yer alan İGA İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ev sahipliği yaptığı uçuşlarda yolcu sayısında yeni bir rekora ulaştı.
İGA İstanbul Havalimanı dün, toplamda bin 593 uçuşa ve 252 bin 364 yolcuya ev sahipliği yaptı. Açılışından bugüne kadar en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, ‘günlük yolcu sayısı rekorunu’ kırmayı başardı.
Ramazan Bayramı’nın son günü olan 23 Nisan 2023’te ise günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı.
İstanbul Havalimanı'nın günlük uçuş ve yolcu sayısında UEFA Şampiyonlar Ligi nedeniyle rekor kırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2023
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı'ndan 'UEFA Şampiyonlar Ligi' rekoru
10 Haziran , 23:32
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