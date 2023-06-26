https://sputniknews.com.tr/20230626/istanbul-havalimaninda-tum-zamanlarin-yolcu-rekoru-kirildi-1072868092.html

İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

İGA İstanbul Havalimanı’nda 9 günlük Kurban Bayram tatili nedeniyle dün bin 593 uçuş gerçekleştirildi. 252 bin 364 yolcunun seyahat ettiği bu uçuşlar ile tüm... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T11:45+0300

2023-06-26T11:45+0300

2023-06-26T11:45+0300

yaşam

istanbul havalimanı

rekor

iga havalimanı işletmesi a.ş

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Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında yer alan İGA İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ev sahipliği yaptığı uçuşlarda yolcu sayısında yeni bir rekora ulaştı. İGA İstanbul Havalimanı dün, toplamda bin 593 uçuşa ve 252 bin 364 yolcuya ev sahipliği yaptı. Açılışından bugüne kadar en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, ‘günlük yolcu sayısı rekorunu’ kırmayı başardı. Ramazan Bayramı’nın son günü olan 23 Nisan 2023’te ise günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230610/istanbul-havalimanindan-uefa-sampiyonlar-ligi-rekoru-1072267782.html

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istanbul havalimanı, rekor, iga havalimanı işletmesi a.ş