https://sputniknews.com.tr/20230610/istanbul-havalimanindan-uefa-sampiyonlar-ligi-rekoru-1072267782.html

İstanbul Havalimanı'ndan 'UEFA Şampiyonlar Ligi' rekoru

İstanbul Havalimanı'ndan 'UEFA Şampiyonlar Ligi' rekoru

İstanbul Havalimanı'nın günlük uçuş ve yolcu sayısında "UEFA Şampiyonlar Ligi" nedeniyle rekor kırıldı. 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T23:32+0300

2023-06-10T23:32+0300

2023-06-10T23:57+0300

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nın dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı bildirildi.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, İGA İstanbul Havalimanı iniş-kalkış rakamlarına ilişkin paylaşım yapıldı.UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle, İGA Istanbul Airport'un dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşındıUEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.Final maçı sebebiyle her iki takımın dünyanın farklı ülkelerinden taraftarları İstanbul'a geldi.Taraftarların tarifeli seferlerle gelişleri devam ederken, İtalya ve İngiltere'den kalkan tarifesiz çok sayıda uçak İstanbul Havalimanı'na indi.Çok sayıda özel jet de dünden bugüne UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230610/uefa-sampiyonlar-liginde-kupa-sahibini-ariyor--ilk-yari-0-0-tamamlandi-1072266699.html

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sivil havacılık genel müdürlüğü, türk sivil havacılık genel müdürlüğü, şampiyonluk, avrupa futbol şampiyonası, uefa şampiyonlar ligi