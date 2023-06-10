https://sputniknews.com.tr/20230610/istanbul-havalimanindan-uefa-sampiyonlar-ligi-rekoru-1072267782.html
İstanbul Havalimanı'ndan 'UEFA Şampiyonlar Ligi' rekoru
İstanbul Havalimanı'ndan 'UEFA Şampiyonlar Ligi' rekoru
İstanbul Havalimanı'nın günlük uçuş ve yolcu sayısında "UEFA Şampiyonlar Ligi" nedeniyle rekor kırıldı. 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T23:32+0300
2023-06-10T23:32+0300
2023-06-10T23:57+0300
ekonomi
sivil havacılık genel müdürlüğü
türk sivil havacılık genel müdürlüğü
şampiyonluk
avrupa futbol şampiyonası
uefa şampiyonlar ligi
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nın dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı bildirildi.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, İGA İstanbul Havalimanı iniş-kalkış rakamlarına ilişkin paylaşım yapıldı.UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle, İGA Istanbul Airport'un dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşındıUEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.Final maçı sebebiyle her iki takımın dünyanın farklı ülkelerinden taraftarları İstanbul'a geldi.Taraftarların tarifeli seferlerle gelişleri devam ederken, İtalya ve İngiltere'den kalkan tarifesiz çok sayıda uçak İstanbul Havalimanı'na indi.Çok sayıda özel jet de dünden bugüne UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230610/uefa-sampiyonlar-liginde-kupa-sahibini-ariyor--ilk-yari-0-0-tamamlandi-1072266699.html
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sivil havacılık genel müdürlüğü, türk sivil havacılık genel müdürlüğü, şampiyonluk, avrupa futbol şampiyonası, uefa şampiyonlar ligi
sivil havacılık genel müdürlüğü, türk sivil havacılık genel müdürlüğü, şampiyonluk, avrupa futbol şampiyonası, uefa şampiyonlar ligi
İstanbul Havalimanı'ndan 'UEFA Şampiyonlar Ligi' rekoru
23:32 10.06.2023 (güncellendi: 23:57 10.06.2023) Abone ol
İstanbul Havalimanı'nın günlük uçuş ve yolcu sayısında "UEFA Şampiyonlar Ligi" nedeniyle rekor kırıldı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nın dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı bildirildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından, İGA İstanbul Havalimanı iniş-kalkış rakamlarına ilişkin paylaşım yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle, İGA Istanbul Airport'un dün 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk taşıyıcılarımız, Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenledikleri ek tarifeli ve charter seferler ile söz konusu trafikte önemli bir yer tuttu."
İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşındı
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla uçaklarla gelen Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Final maçı sebebiyle her iki takımın dünyanın farklı ülkelerinden taraftarları İstanbul'a geldi.
Taraftarların tarifeli seferlerle gelişleri devam ederken, İtalya ve İngiltere'den kalkan tarifesiz çok sayıda uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Çok sayıda özel jet de dünden bugüne UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'na dünyanın farklı ülkelerinden yolcu taşıdı.