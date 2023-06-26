https://sputniknews.com.tr/20230626/irakta-kanamali-ates-vakalari-35-olu-1072886908.html
Irak’ta kanamalı ateş vakaları: 35 ölü
Irak’ta kanamalı ateş vakaları: 35 ölü
Irak’ta kanamalı ateş virüsü nedeniyle 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T17:06+0300
2023-06-26T17:06+0300
2023-06-26T17:06+0300
dünya
ortadoğu
irak
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
ölü
yaralı
virüs
salgın
ikby
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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Irak Sağlık Bakanlığı giderek artan kanamalı ateş virüsü vakalarıyla ilgili son bilançoyu açıkladı.Yapılan açıklamada, ülkede bu yıl içerisinde 250’den fazla kanamalı ateş vakasına rastlandığı ve 35’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı. En çok vakanın Zikar kentinde tespit edildiği, kentte 77 vakadan 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.Sağlık Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşları, kurbanları evlerinde kesmeme konusunda uyardı, hastalığın yayılmasını önlemek için kasaplara talimat verildiği belirtildi.IKBY’de 5 kişi hayatını kaybettiÖte yandan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci yaptığı açıklamada, bölgede 23 vakanın tespit edildiğini ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kurban Bayramı’nda kurbanlıkların evlerde ve sokaklarda yasaklandığını aktaran Berzenci, söz konusu virüse karşı bölgesel ve ulusal örgütlerle iş birliği içinde olduklarını söyledi.Kanamalı ateş virüsüKanamalı (Hemorajik) Ateş Virüsü (OHAV) keneler tarafından taşınan bir virüsün neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyon olarak bilinmektedir. Hastalığın bulaşmasında, enfekte keneler başlıca faktörler kabul edilirken insanların, enfekte hasta veya ölü hayvanların kan, idrar, dışkılarına temas etmesi sonucunda da bulaşabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230626/prof-dr-tevfik-ozluden-kovid-19-aciklamasi-bu-bayrama-korkusuzca-giriyoruz-1072863447.html
irak
ikby
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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ortadoğu, irak, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), ölü, yaralı, virüs, salgın, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
ortadoğu, irak, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), ölü, yaralı, virüs, salgın, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
Irak’ta kanamalı ateş vakaları: 35 ölü
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Irak’ta kanamalı ateş virüsü nedeniyle 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Irak Sağlık Bakanlığı giderek artan kanamalı ateş virüsü vakalarıyla ilgili son bilançoyu açıkladı.
Yapılan açıklamada, ülkede bu yıl içerisinde 250’den fazla kanamalı ateş vakasına rastlandığı ve 35’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı. En çok vakanın Zikar kentinde tespit edildiği, kentte 77 vakadan 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşları, kurbanları evlerinde kesmeme konusunda uyardı, hastalığın yayılmasını önlemek için kasaplara talimat verildiği belirtildi.
IKBY’de 5 kişi hayatını kaybetti
Öte yandan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci yaptığı açıklamada, bölgede 23 vakanın tespit edildiğini ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kurban Bayramı’nda kurbanlıkların evlerde ve sokaklarda yasaklandığını aktaran Berzenci, söz konusu virüse karşı bölgesel ve ulusal örgütlerle iş birliği içinde olduklarını söyledi.
Kanamalı ateş virüsü
Kanamalı (Hemorajik) Ateş Virüsü (OHAV) keneler tarafından taşınan bir virüsün neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyon olarak bilinmektedir.
Hastalığın bulaşmasında, enfekte keneler başlıca faktörler kabul edilirken insanların, enfekte hasta veya ölü hayvanların kan, idrar, dışkılarına temas etmesi sonucunda da bulaşabiliyor.