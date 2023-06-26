https://sputniknews.com.tr/20230626/irakta-kanamali-ates-vakalari-35-olu-1072886908.html

Irak’ta kanamalı ateş vakaları: 35 ölü

Irak’ta kanamalı ateş vakaları: 35 ölü

Irak’ta kanamalı ateş virüsü nedeniyle 35 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T17:06+0300

2023-06-26T17:06+0300

2023-06-26T17:06+0300

dünya

ortadoğu

irak

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

ölü

yaralı

virüs

salgın

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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Irak Sağlık Bakanlığı giderek artan kanamalı ateş virüsü vakalarıyla ilgili son bilançoyu açıkladı.Yapılan açıklamada, ülkede bu yıl içerisinde 250’den fazla kanamalı ateş vakasına rastlandığı ve 35’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı. En çok vakanın Zikar kentinde tespit edildiği, kentte 77 vakadan 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.Sağlık Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşları, kurbanları evlerinde kesmeme konusunda uyardı, hastalığın yayılmasını önlemek için kasaplara talimat verildiği belirtildi.IKBY’de 5 kişi hayatını kaybettiÖte yandan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci yaptığı açıklamada, bölgede 23 vakanın tespit edildiğini ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kurban Bayramı’nda kurbanlıkların evlerde ve sokaklarda yasaklandığını aktaran Berzenci, söz konusu virüse karşı bölgesel ve ulusal örgütlerle iş birliği içinde olduklarını söyledi.Kanamalı ateş virüsüKanamalı (Hemorajik) Ateş Virüsü (OHAV) keneler tarafından taşınan bir virüsün neden olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyon olarak bilinmektedir. Hastalığın bulaşmasında, enfekte keneler başlıca faktörler kabul edilirken insanların, enfekte hasta veya ölü hayvanların kan, idrar, dışkılarına temas etmesi sonucunda da bulaşabiliyor.

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irak

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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ortadoğu, irak, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), ölü, yaralı, virüs, salgın, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)