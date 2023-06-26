https://sputniknews.com.tr/20230626/prof-dr-tevfik-ozluden-kovid-19-aciklamasi-bu-bayrama-korkusuzca-giriyoruz-1072863447.html
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Kovid-19 açıklaması: Bu bayrama korkusuzca giriyoruz
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Kovid-19 açıklaması: Bu bayrama korkusuzca giriyoruz
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19 salgınının artık tamamen... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T09:52+0300
2023-06-26T09:52+0300
2023-06-26T09:52+0300
türkiye
koronavirüs
tevfik özlü
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Pandemi döneminde Bilim Kurulu üyeliği de yapan Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu an itibarıyla salgın olarak görünen bir solunum yolu enfeksiyon riskinin olmadığını kaydetti. Özlü, “Son yıllarda bayramlar gelirken hep içimizde endişe vardı. Kovid-19 salgını nedeniyle 'Eşimiz dostumuzla büyüklerimizle yakınlarımızla bayramlaşabilecek miyiz? El öpebilecek miyiz ? sarılıp kucaklaşabilecek miyiz? hasret giderebilecek miyiz?' diye hep hastalığın bulaşma korkusu yaşıyorduk. O yüzden şu andan itibaren artık bu salgını geride bıraktık. Tabi yine risk grubu olan kişilerin yani bağışlılık sistemi zayıflamış olan kronik hastalığı olan yaşı ileri olan hastaların kendilerini korumalarını tavsiye ederim. Bunlar sadece Covid'le ilişkili olarak değil, grip ve diğer enfeksiyon hastalıklarından da korunmaları bakımından dikkatli olmalarında yarar var. Ama onun dışında artık genel olarak bu bayrama korkusuzca giriyoruz. Çok şükür eşimizle dostumuzla sevdiklerimizle hasret giderebiliriz sarılıp kucaklaşabiliriz büyüklerimizin ellerini öpebiliriz. Bu bayramda şuan itibariyle görünen bir solunum yolu enfeksiyon riski yok. Her zamanki gibi diğer salgın öncesi dönemlerdeki gibi normal seyrine dönmüş görünüyor. O açıdan yurttaşlarımızın içi rahat olsun” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230608/cin-kovid-19-salgininda-yeni-enfeksiyon-dalgasini-yasiyor-1072196945.html
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Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Kovid-19 açıklaması: Bu bayrama korkusuzca giriyoruz
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19 salgınının artık tamamen geride kaldığını belirterek, “Artık genel olarak bu bayrama korkusuzca giriyoruz. Çok şükür eşimizle dostumuzla sevdiklerimizle hasret giderebiliriz” dedi.
Pandemi döneminde Bilim Kurulu üyeliği de yapan Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu an itibarıyla salgın olarak görünen bir solunum yolu enfeksiyon riskinin olmadığını kaydetti.
Özlü, “Son yıllarda bayramlar gelirken hep içimizde endişe vardı. Kovid-19 salgını nedeniyle 'Eşimiz dostumuzla büyüklerimizle yakınlarımızla bayramlaşabilecek miyiz? El öpebilecek miyiz ? sarılıp kucaklaşabilecek miyiz? hasret giderebilecek miyiz?' diye hep hastalığın bulaşma korkusu yaşıyorduk. O yüzden şu andan itibaren artık bu salgını geride bıraktık. Tabi yine risk grubu olan kişilerin yani bağışlılık sistemi zayıflamış olan kronik hastalığı olan yaşı ileri olan hastaların kendilerini korumalarını tavsiye ederim. Bunlar sadece Covid'le ilişkili olarak değil, grip ve diğer enfeksiyon hastalıklarından da korunmaları bakımından dikkatli olmalarında yarar var. Ama onun dışında artık genel olarak bu bayrama korkusuzca giriyoruz. Çok şükür eşimizle dostumuzla sevdiklerimizle hasret giderebiliriz sarılıp kucaklaşabiliriz büyüklerimizin ellerini öpebiliriz. Bu bayramda şuan itibariyle görünen bir solunum yolu enfeksiyon riski yok. Her zamanki gibi diğer salgın öncesi dönemlerdeki gibi normal seyrine dönmüş görünüyor. O açıdan yurttaşlarımızın içi rahat olsun” diye konuştu.