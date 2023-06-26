https://sputniknews.com.tr/20230626/cumhurbaskani-erdogandan-yunanistan-basbakani-micotakise-tebrik-telefonu--1072893527.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Yunanistan'da gerçekleşitirilen seçim sonrası Miçotakis'i... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T20:48+0300
2023-06-26T20:48+0300
2023-06-26T21:06+0300
kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan
tebrik
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.
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kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, tebrik
kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tebrik telefonu
20:48 26.06.2023 (güncellendi: 21:06 26.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Yunanistan'da gerçekleşitirilen seçim sonrası Miçotakis'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.
Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.