https://sputniknews.com.tr/20230626/cumhurbaskani-erdogandan-yunanistan-basbakani-micotakise-tebrik-telefonu--1072893527.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Yunanistan'da gerçekleşitirilen seçim sonrası Miçotakis'i... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T20:48+0300

2023-06-26T20:48+0300

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kiryakos miçotakis

recep tayyip erdoğan

tebrik

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.

türkiye

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kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, tebrik