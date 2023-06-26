https://sputniknews.com.tr/20230626/cumhurbaskani-erdogan-ile-micotakisin-nato-zirvesinde-bir-araya-gelmesi-bekleniyor-1072899047.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in NATO Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in NATO Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yaptığı telefon görüşmesinde, iki liderin NATO Zirvesi'nde bir araya gelmeye karar verdiği... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T23:24+0300

2023-06-26T23:24+0300

2023-06-26T23:24+0300

dünya

kiryakos miçotakis

recep tayyip erdoğan

nato

türkiye

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Yunanistan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i arayarak, Başbakanlık görevini üstlenmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi.Açıklamada, "Başbakan Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nde buluşmaya karar verdi" ifadesi yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230626/cumhurbaskani-erdogandan-yunanistan-basbakani-micotakise-tebrik-telefonu--1072893527.html

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kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, nato, türkiye