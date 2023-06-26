https://sputniknews.com.tr/20230626/cumhurbaskani-erdogan-ile-micotakisin-nato-zirvesinde-bir-araya-gelmesi-bekleniyor-1072899047.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in NATO Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in NATO Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yaptığı telefon görüşmesinde, iki liderin NATO Zirvesi'nde bir araya gelmeye karar verdiği... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T23:24+0300
2023-06-26T23:24+0300
2023-06-26T23:24+0300
dünya
kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan
nato
türkiye
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Yunanistan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i arayarak, Başbakanlık görevini üstlenmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi.Açıklamada, "Başbakan Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nde buluşmaya karar verdi" ifadesi yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230626/cumhurbaskani-erdogandan-yunanistan-basbakani-micotakise-tebrik-telefonu--1072893527.html
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kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, nato, türkiye
kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, nato, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in NATO Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yaptığı telefon görüşmesinde, iki liderin NATO Zirvesi'nde bir araya gelmeye karar verdiği bildirildi.
Yunanistan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i arayarak, Başbakanlık görevini üstlenmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Başbakan Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nde buluşmaya karar verdi" ifadesi yer aldı.