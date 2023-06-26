https://sputniknews.com.tr/20230626/chelseaden-suudi-arabistana-bir-yildiz-daha--1072864168.html
Chelsea bir yıldızını daha Suudi Arabistan'a kaptırdı
Chelsea bir yıldızını daha Suudi Arabistan'a kaptırdı
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Hilal, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'yi transfer etti. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T10:17+0300
2023-06-26T10:17+0300
2023-06-26T10:20+0300
spor
suudi arabistan
al hilal
al-hilal
futbol
transfer
chelsea
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Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante'den sonra Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde oynayacak ünlü futbolcular arasına bir isim daha eklendi.Ligde geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Al-Hilal, Wolverhampton'dan Ruben Neves'i renklerine bağlamasının ardından Chelsea'den Koulibaly'yi de kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Koulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.Koulibaly'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 20 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20230621/chelseanin-yildizi-kante-de-solugu-suudi-arabistanda-aldi--1072695857.html
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suudi arabistan, al hilal, al-hilal, futbol, transfer, chelsea
suudi arabistan, al hilal, al-hilal, futbol, transfer, chelsea
Chelsea bir yıldızını daha Suudi Arabistan'a kaptırdı
10:17 26.06.2023 (güncellendi: 10:20 26.06.2023) Abone ol
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Hilal, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'yi transfer etti.
Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante'den sonra Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde oynayacak ünlü futbolcular arasına bir isim daha eklendi.
Ligde geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Al-Hilal, Wolverhampton'dan Ruben Neves'i renklerine bağlamasının ardından Chelsea'den Koulibaly'yi de kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Koulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Koulibaly'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 20 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.