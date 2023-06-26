https://sputniknews.com.tr/20230626/chelseaden-suudi-arabistana-bir-yildiz-daha--1072864168.html

Chelsea bir yıldızını daha Suudi Arabistan'a kaptırdı

Chelsea bir yıldızını daha Suudi Arabistan'a kaptırdı

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Hilal, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'yi transfer etti. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T10:17+0300

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spor

suudi arabistan

al hilal

al-hilal

futbol

transfer

chelsea

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Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante'den sonra Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde oynayacak ünlü futbolcular arasına bir isim daha eklendi.Ligde geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Al-Hilal, Wolverhampton'dan Ruben Neves'i renklerine bağlamasının ardından Chelsea'den Koulibaly'yi de kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Koulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.Koulibaly'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 20 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

https://sputniknews.com.tr/20230621/chelseanin-yildizi-kante-de-solugu-suudi-arabistanda-aldi--1072695857.html

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