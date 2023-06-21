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Chelsea'nin yıldızı Kante de soluğu Suudi Arabistan'da aldı
Chelsea'nin yıldızı Kante de soluğu Suudi Arabistan'da aldı
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Chelsea'den Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
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Al-Ittihad Kulübü, Premier Lig ekibi Chelsea'deki sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kante ile anlaşma sağlandığını duyurdu.UIuslararası basında, Kante'nin 3 yıllık sözleşmesi boyunca toplamda 100 milyon euro maaş kazanacağı öne sürüldü.Ülkesinde Boulogne ve Caen formaları giyen Kante, İngiltere ekibi Leicester City'de Premier Lig şampiyonluğuna ulaştıktan sonra 2016'da yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.Chelsea'de birer Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi elde eden Kante, bu sürede görev yaptığı Fransa Milli Takımı'nda ise 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşadı.Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Kante, Chelsea'de 269 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.Futbola büyük yatırım yapılan Suudi Arabistan'da son şampiyon Al-Ittihad, daha önce de Real Madrid'den Fransız golcü Karim Benzema'yı transfer etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230612/icardinin-menajerinden-arabistan-iddialarina-yanit-1072328411.html
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kante, suudi arabistan, transfer, chelsea, futbol
kante, suudi arabistan, transfer, chelsea, futbol

Chelsea'nin yıldızı Kante de soluğu Suudi Arabistan'da aldı

13:10 21.06.2023 (güncellendi: 13:12 21.06.2023)
© AASuudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Chelsea'den Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Chelsea'den Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© AA
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Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Chelsea'den Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.
Al-Ittihad Kulübü, Premier Lig ekibi Chelsea'deki sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kante ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
UIuslararası basında, Kante'nin 3 yıllık sözleşmesi boyunca toplamda 100 milyon euro maaş kazanacağı öne sürüldü.
Ülkesinde Boulogne ve Caen formaları giyen Kante, İngiltere ekibi Leicester City'de Premier Lig şampiyonluğuna ulaştıktan sonra 2016'da yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.
Chelsea'de birer Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi elde eden Kante, bu sürede görev yaptığı Fransa Milli Takımı'nda ise 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşadı.
Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Kante, Chelsea'de 269 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.
Futbola büyük yatırım yapılan Suudi Arabistan'da son şampiyon Al-Ittihad, daha önce de Real Madrid'den Fransız golcü Karim Benzema'yı transfer etmişti.
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