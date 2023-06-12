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İcardi'nin menajerinden 'Arabistan iddiaları'na yanıt
İcardi'nin menajerinden 'Arabistan iddiaları'na yanıt
Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan oyuncuların başında gelen Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan ekibinden Al Taawon ile anlaştığı iddia edildi. Söz konusu... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T13:12+0300
2023-06-12T13:12+0300
spor
mauro icardi
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TRT Spor'un haberine göre ise Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun 30 yaşındaki golcünün herhangi bir kulüple anlaşmadığını duyurdu.Pino, transfer iddialarını yalanlarken "Transfer haberleri gerçeği yanıstmıyor" ifadelerini de kullandı.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur geçen günlerde Icardi'yle ilgili çeşitli açıklamalar yapmış, kadroda tutmak için mesai harcadıklarını dile getirmişlerdi. Erden Timur, Arjantinli yıldıza Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğunun altını çizmiş ve şunları söylemişti:"Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu sezon kendisine başka şeyler de ekledi ve daha önce görmediğimiz bir Icardi izletti bize""Birinci santrforu olmayan önemli takımlar var ve bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bunlar realite, taraftarımız yanlış anlamasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Icardi için. Ekonomik kısmını kendimizi ultra zorlayarak halledebiliriz. Tabii Suudi Arabistan'dan uçuk bir teklif gelmezse. Önemli olanı ikna kısmı. Mauro burayı çok seviyor."Ne olmuştu?Suudi Arabistan'da yayın yapan MBC'nin haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Taawon, tecrübeli golcüye teklifini yaptı.Habere göre iki yıllık sözleşme teklif edilen Icardi, bu teklifi kabul etti. Yine MBC'nin haberine göre Arjantinli golcü, Suudi Arabistan'tan gelen bu teklifle sezonda 20 milyon Euro kazanacak.PSG'nin Icardi'yi Al Tawoon'a kiralayacağı ifade edilirken sözleşme bitişinin ardından ise Arjantinli yıldızın bonservisinin Suudi ekibine geçeceği bilgileri paylaşıldı.
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mauro icardi
mauro icardi

İcardi'nin menajerinden 'Arabistan iddiaları'na yanıt

13:12 12.06.2023
© AA Mauro Icardi
 Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© AA
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Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan oyuncuların başında gelen Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan ekibinden Al Taawon ile anlaştığı iddia edildi. Söz konusu haberlere ilişkin İcardi'nin menajerinden yalanlama geldi.
TRT Spor'un haberine göre ise Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun 30 yaşındaki golcünün herhangi bir kulüple anlaşmadığını duyurdu.
Pino, transfer iddialarını yalanlarken "Transfer haberleri gerçeği yanıstmıyor" ifadelerini de kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur geçen günlerde Icardi'yle ilgili çeşitli açıklamalar yapmış, kadroda tutmak için mesai harcadıklarını dile getirmişlerdi. Erden Timur, Arjantinli yıldıza Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğunun altını çizmiş ve şunları söylemişti:
"Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu sezon kendisine başka şeyler de ekledi ve daha önce görmediğimiz bir Icardi izletti bize"
"Birinci santrforu olmayan önemli takımlar var ve bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bunlar realite, taraftarımız yanlış anlamasın. Elimizden gelen her şeyi yapacağız Icardi için. Ekonomik kısmını kendimizi ultra zorlayarak halledebiliriz. Tabii Suudi Arabistan'dan uçuk bir teklif gelmezse. Önemli olanı ikna kısmı. Mauro burayı çok seviyor."

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan'da yayın yapan MBC'nin haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Taawon, tecrübeli golcüye teklifini yaptı.
Habere göre iki yıllık sözleşme teklif edilen Icardi, bu teklifi kabul etti. Yine MBC'nin haberine göre Arjantinli golcü, Suudi Arabistan'tan gelen bu teklifle sezonda 20 milyon Euro kazanacak.
PSG'nin Icardi'yi Al Tawoon'a kiralayacağı ifade edilirken sözleşme bitişinin ardından ise Arjantinli yıldızın bonservisinin Suudi ekibine geçeceği bilgileri paylaşıldı.
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