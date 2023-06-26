https://sputniknews.com.tr/20230626/cesmede-50-tllik-tuvalet-ucreti-1072887804.html
Çeşme’de 50 TL’lik tuvalet ücreti
Çeşme’de 50 TL’lik tuvalet ücreti
Sosyal medya kullanıcısı bir kişi Çeşme'de gittiği bir tuvaletin ücretini paylaştı. Tuvalet kapısında ücretin 50 lira olduğu yazılı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T17:16+0300
2023-06-26T17:16+0300
2023-06-26T17:16+0300
yaşam
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çeşme
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bayram yoğunluğu başladı. İlçenin Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlaması bekleniyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, Çeşme'de bir işletmenin tuvalet ücretinin 50 lira olarak yazıldığı kağıdın fotoğrafını çekti ve hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.
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türkiye, izmir, çeşme, tuvalet, fahiş fiyat
türkiye, izmir, çeşme, tuvalet, fahiş fiyat
Çeşme’de 50 TL’lik tuvalet ücreti
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Sosyal medya kullanıcısı bir kişi Çeşme'de gittiği bir tuvaletin ücretini paylaştı. Tuvalet kapısında ücretin 50 lira olduğu yazılı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde bayram yoğunluğu başladı. İlçenin Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlaması bekleniyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Çeşme'de bir işletmenin tuvalet ücretinin 50 lira olarak yazıldığı kağıdın fotoğrafını çekti ve hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.