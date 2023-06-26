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Çeşme’de 50 TL’lik tuvalet ücreti
Çeşme’de 50 TL’lik tuvalet ücreti
Sosyal medya kullanıcısı bir kişi Çeşme'de gittiği bir tuvaletin ücretini paylaştı. Tuvalet kapısında ücretin 50 lira olduğu yazılı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bayram yoğunluğu başladı. İlçenin Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlaması bekleniyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, Çeşme'de bir işletmenin tuvalet ücretinin 50 lira olarak yazıldığı kağıdın fotoğrafını çekti ve hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.
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türkiye, izmir, çeşme, tuvalet, fahiş fiyat
türkiye, izmir, çeşme, tuvalet, fahiş fiyat

Çeşme’de 50 TL’lik tuvalet ücreti

17:16 26.06.2023
© İHA / HASAN İNCE-AW923259Çeşme’de 50 TL’lik tuvalet ücreti
Çeşme’de 50 TL’lik tuvalet ücreti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© İHA / HASAN İNCE-AW923259
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Sosyal medya kullanıcısı bir kişi Çeşme'de gittiği bir tuvaletin ücretini paylaştı. Tuvalet kapısında ücretin 50 lira olduğu yazılı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde bayram yoğunluğu başladı. İlçenin Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlaması bekleniyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Çeşme'de bir işletmenin tuvalet ücretinin 50 lira olarak yazıldığı kağıdın fotoğrafını çekti ve hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.
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