https://sputniknews.com.tr/20230626/cesmede-50-tllik-tuvalet-ucreti-1072887804.html

Çeşme’de 50 TL’lik tuvalet ücreti

Çeşme’de 50 TL’lik tuvalet ücreti

Sosyal medya kullanıcısı bir kişi Çeşme'de gittiği bir tuvaletin ücretini paylaştı. Tuvalet kapısında ücretin 50 lira olduğu yazılı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T17:16+0300

2023-06-26T17:16+0300

2023-06-26T17:16+0300

yaşam

türkiye

izmir

çeşme

tuvalet

fahiş fiyat

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İzmir'in Çeşme ilçesinde bayram yoğunluğu başladı. İlçenin Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlaması bekleniyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, Çeşme'de bir işletmenin tuvalet ücretinin 50 lira olarak yazıldığı kağıdın fotoğrafını çekti ve hesabından paylaştı. Paylaşıma kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.

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türkiye, izmir, çeşme, tuvalet, fahiş fiyat