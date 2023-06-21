https://sputniknews.com.tr/20230621/ticaret-bakani-duyurdu-yeni-duzenleme-geliyor-2-el-arac-fiyati-sifir-fiyatini-gecemeyecek--1072696659.html
Ticaret Bakanı duyurdu, yeni düzenleme geliyor: 2. el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek
Ticaret Bakanı duyurdu, yeni düzenleme geliyor: 2. el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet üzerinden satılan 2. el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T13:14+0300
2023-06-21T13:14+0300
2023-06-21T13:24+0300
ekonomi
araç
ikinci el
ikinci el otomobil
düzenleme
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Otombilde fahiş fiyata dur diyecek yeni düzenlemeler geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan 2. el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Sabah'ın haberine göre Bolat, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230621/ticaret-bakanligindan-sifir-aracta-6-ay-6-bin-kilometre-siniri-karari-1072685998.html
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araç, ikinci el, ikinci el otomobil, düzenleme
araç, ikinci el, ikinci el otomobil, düzenleme
Ticaret Bakanı duyurdu, yeni düzenleme geliyor: 2. el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek
13:14 21.06.2023 (güncellendi: 13:24 21.06.2023) Abone ol
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet üzerinden satılan 2. el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi.
Otombilde fahiş fiyata dur diyecek yeni düzenlemeler geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan 2. el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi.
Sabah'ın haberine göre Bolat, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" ifadelerini kullandı.