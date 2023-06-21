https://sputniknews.com.tr/20230621/ticaret-bakani-duyurdu-yeni-duzenleme-geliyor-2-el-arac-fiyati-sifir-fiyatini-gecemeyecek--1072696659.html

Ticaret Bakanı duyurdu, yeni düzenleme geliyor: 2. el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek

Ticaret Bakanı duyurdu, yeni düzenleme geliyor: 2. el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet üzerinden satılan 2. el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T13:14+0300

2023-06-21T13:14+0300

2023-06-21T13:24+0300

ekonomi

araç

ikinci el

ikinci el otomobil

düzenleme

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Otombilde fahiş fiyata dur diyecek yeni düzenlemeler geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan 2. el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Sabah'ın haberine göre Bolat, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Etkisini görmeniz çok sürmeyecek. Temmuz-Ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz. Baktık dengeye oturmuyor o zaman ilave tedbirler de alırız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230621/ticaret-bakanligindan-sifir-aracta-6-ay-6-bin-kilometre-siniri-karari-1072685998.html

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