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https://sputniknews.com.tr/20230626/bursada-simit-10-lira-oldu-1072872787.html
Bursa'da simit 10 lira oldu
Bursa'da simit 10 lira oldu
Bursa'da 100 gramlık simit fiyatı 7.5 TL'den 10 TL'ye yükseldi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T12:47+0300
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ekonomi
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simit
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Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, bugüne kadar 7.50 TL’den satılan 100 gram simidin 1 Temmuz’dan itibaren 10 TL’ye satılacağını duyurdu.'Giderler arttı, düzenleme zorunlu hale geldi'Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Pınar, yaptığı açıklamada, şöyle dedi:"Hatırlarsınız, son aylarda gelen fiyat farkları simit fiyatlarımızı 7.50 TL’ye çıkarırken önceliğimizin tüketici esnaf bütünleşmesi olduğunu ve tüketicimize en iyiyi sunmanın gayreti içerisinde her türlü mücadelemizi sürdürdüğümüzü ifade etmiş ve fiyat artışı yapmanın hoşnutsuzluğunu sizlerle paylaşmıştık.Ancak, takdir edersiniz ki özellikle son altı aydır piyasada yaşanan fiyat artışları bizleri de oldukça büyük sıkıntılarla karşı karşıya getirmiştir…Başta un, susam, tahin, yağ, elektrik ve doğal gaz vb. olmak üzere ana giderler arasında yer alan artışlar, toplu iş sözleşmeleri dolayısıyla işçilik ücretlerindeki yükselişler ve kiralardaki önlenemeyen yukarı bazlı hareket maliyetlerimizi artırmış ve simit, poğaça, börek, yufka vb. ürünlerde bir fiyat düzenlemesi yapmayı zorunlu hale getirmiştir.01.07.2023 Cumartesi gününden itibaren bugüne kadar 7.50 TL’den satılan 100 gram simit 10 TL’den satılacaktır."
https://sputniknews.com.tr/20230123/ankarada-simide-zam-7-liradan-satilmaya-baslandi-1066057260.html
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bursa, simit, zam
bursa, simit, zam

Bursa'da simit 10 lira oldu

12:47 26.06.2023 (güncellendi: 12:49 26.06.2023)
© AASimit
Simit - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA
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Bursa'da 100 gramlık simit fiyatı 7.5 TL'den 10 TL'ye yükseldi.
Bursa Simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, bugüne kadar 7.50 TL’den satılan 100 gram simidin 1 Temmuz’dan itibaren 10 TL’ye satılacağını duyurdu.

'Giderler arttı, düzenleme zorunlu hale geldi'

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Pınar, yaptığı açıklamada, şöyle dedi:
"Hatırlarsınız, son aylarda gelen fiyat farkları simit fiyatlarımızı 7.50 TL’ye çıkarırken önceliğimizin tüketici esnaf bütünleşmesi olduğunu ve tüketicimize en iyiyi sunmanın gayreti içerisinde her türlü mücadelemizi sürdürdüğümüzü ifade etmiş ve fiyat artışı yapmanın hoşnutsuzluğunu sizlerle paylaşmıştık.
Ancak, takdir edersiniz ki özellikle son altı aydır piyasada yaşanan fiyat artışları bizleri de oldukça büyük sıkıntılarla karşı karşıya getirmiştir…
Başta un, susam, tahin, yağ, elektrik ve doğal gaz vb. olmak üzere ana giderler arasında yer alan artışlar, toplu iş sözleşmeleri dolayısıyla işçilik ücretlerindeki yükselişler ve kiralardaki önlenemeyen yukarı bazlı hareket maliyetlerimizi artırmış ve simit, poğaça, börek, yufka vb. ürünlerde bir fiyat düzenlemesi yapmayı zorunlu hale getirmiştir.
01.07.2023 Cumartesi gününden itibaren bugüne kadar 7.50 TL’den satılan 100 gram simit 10 TL’den satılacaktır."
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