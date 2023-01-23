https://sputniknews.com.tr/20230123/ankarada-simide-zam-7-liradan-satilmaya-baslandi-1066057260.html
Ankara’da simide zam: 7 liradan satılmaya başlandı
Ankara’da simide zam: 7 liradan satılmaya başlandı
Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simide zam yapıldığını ve yarından itibaren 7 liradan satılmaya başlandığını duyurdu. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T07:59+0300
2023-01-23T07:59+0300
2023-01-23T08:00+0300
ekonomi
türkiye
ankara
simit
zam
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Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 liradan satılacağını açıkladı. Delibaş, “Pazartesi günü Ankara’da 100 gramlık simit 7 TL. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20, yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur.” dedi.
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türkiye, ankara, simit, zam
türkiye, ankara, simit, zam
Ankara’da simide zam: 7 liradan satılmaya başlandı
07:59 23.01.2023 (güncellendi: 08:00 23.01.2023) Abone ol
Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simide zam yapıldığını ve yarından itibaren 7 liradan satılmaya başlandığını duyurdu.
Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 liradan satılacağını açıkladı.
Delibaş, “Pazartesi günü Ankara’da 100 gramlık simit 7 TL. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20, yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur.” dedi.