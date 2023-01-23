https://sputniknews.com.tr/20230123/ankarada-simide-zam-7-liradan-satilmaya-baslandi-1066057260.html

Ankara’da simide zam: 7 liradan satılmaya başlandı

Ankara’da simide zam: 7 liradan satılmaya başlandı

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simide zam yapıldığını ve yarından itibaren 7 liradan satılmaya başlandığını duyurdu. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T07:59+0300

2023-01-23T07:59+0300

2023-01-23T08:00+0300

ekonomi

türkiye

ankara

simit

zam

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Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 liradan satılacağını açıkladı. Delibaş, “Pazartesi günü Ankara’da 100 gramlık simit 7 TL. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20, yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur.” dedi.

ankara

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türkiye, ankara, simit, zam