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Aşiret düğünlerine 'ekonomi' ayarı: Altın ve hediyelere kısıtlama
Aşiret düğünlerine 'ekonomi' ayarı: Altın ve hediyelere kısıtlama
Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir araya gelen kanaat önderleri, düğünlerdeki takı masraf şatafatına kısıtlama getirilmesi kararı aldı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T15:58+0300
2023-06-26T15:58+0300
ekonomi
aşiret
düğün
altın
takı
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Doğu ve Güneydoğu’da düğünlerdeki görkemli takı ve masrafa ayar çekildi. Silopi ilçesinde dün bir araya gelen Sperti aşireti kanaat önderleri, düğün masraflarının azaltılması konusunda ortak karara vardı.Uymayanların düğünlerine katılmayacaklarBir dizi kararın alındığı toplantıda, buna uymayanların düğünlerine katılmama kararı alındı.Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Son günlerde halkımızın büyük bir sorunu haline gelen, kız isteme konusunda yapılan gereksiz ve zaruri olmayan masraflara son vermek için, tüm Silopi değerlerine, aile büyüklerine alınan kararlara destek olunması için” çağrıda bulunuldu.Batı illerinde zor koşullarda yaşayanlar için hassasiyet çağrısıBirçok gencin işçi olarak aylarca Batı illerinde zor koşullarda çalışarak ancak ailesinin geçimini sağlamakta olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu şartlarda yaşayan gençlerimizin, evlenmeye güçleri yetmemektedir. Bu nedenle son dönemlerde bölgemizde gençlerimizin intihar, madde bağımlılığı ve isyankar halleri toplumda büyük bir problem haline gelmiştir” denildi.‘Gelinlik bir defaya mahsus kiralanacakDüğünlerde geline takılacak altın miktarı ile nişan, kına ve düğünlerde alınacak hediyeler ile yapılacak masraflar şöyle belirlendi:
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aşiret, düğün, altın, takı
aşiret, düğün, altın, takı

Aşiret düğünlerine 'ekonomi' ayarı: Altın ve hediyelere kısıtlama

15:58 26.06.2023
© AAAşiret düğünü
Aşiret düğünü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AA
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir araya gelen kanaat önderleri, düğünlerdeki takı masraf şatafatına kısıtlama getirilmesi kararı aldı.
Doğu ve Güneydoğu’da düğünlerdeki görkemli takı ve masrafa ayar çekildi. Silopi ilçesinde dün bir araya gelen Sperti aşireti kanaat önderleri, düğün masraflarının azaltılması konusunda ortak karara vardı.

Uymayanların düğünlerine katılmayacaklar

Bir dizi kararın alındığı toplantıda, buna uymayanların düğünlerine katılmama kararı alındı.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Son günlerde halkımızın büyük bir sorunu haline gelen, kız isteme konusunda yapılan gereksiz ve zaruri olmayan masraflara son vermek için, tüm Silopi değerlerine, aile büyüklerine alınan kararlara destek olunması için” çağrıda bulunuldu.

Batı illerinde zor koşullarda yaşayanlar için hassasiyet çağrısı

Birçok gencin işçi olarak aylarca Batı illerinde zor koşullarda çalışarak ancak ailesinin geçimini sağlamakta olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu şartlarda yaşayan gençlerimizin, evlenmeye güçleri yetmemektedir. Bu nedenle son dönemlerde bölgemizde gençlerimizin intihar, madde bağımlılığı ve isyankar halleri toplumda büyük bir problem haline gelmiştir” denildi.

‘Gelinlik bir defaya mahsus kiralanacak

Düğünlerde geline takılacak altın miktarı ile nişan, kına ve düğünlerde alınacak hediyeler ile yapılacak masraflar şöyle belirlendi:
“4 Adet 25 gram bilezik, 50 cm zincir orta ayar, 2 adet Yüzük biri nişan biri normal, 1 adet küpe, 1 adet künye, geline 3 takım elbise, 3 çift ayakkabı ve iç giyim, kız istemede tatlı ikramı ve yemek kaldırılacak. Çikolata, limonata ve kola gibi sadece misafirlerin tüketebileceği kadar hediye götürülecek ve gereksiz şekerler gelin evine götürülmeyecek. Kına eski usul yapılacak. Gelinlik bir defaya mahsus kiralanacak.”
Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
MULTİMEDYA
5 saat süren takı töreni: Aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
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