https://sputniknews.com.tr/20230626/asiret-dugunlerine-ekonomi-ayari-altin-ve-hediyelere-kisitlama-1072881944.html

Aşiret düğünlerine 'ekonomi' ayarı: Altın ve hediyelere kısıtlama

Aşiret düğünlerine 'ekonomi' ayarı: Altın ve hediyelere kısıtlama

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir araya gelen kanaat önderleri, düğünlerdeki takı masraf şatafatına kısıtlama getirilmesi kararı aldı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T15:58+0300

2023-06-26T15:58+0300

2023-06-26T15:58+0300

ekonomi

aşiret

düğün

altın

takı

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Doğu ve Güneydoğu’da düğünlerdeki görkemli takı ve masrafa ayar çekildi. Silopi ilçesinde dün bir araya gelen Sperti aşireti kanaat önderleri, düğün masraflarının azaltılması konusunda ortak karara vardı.Uymayanların düğünlerine katılmayacaklarBir dizi kararın alındığı toplantıda, buna uymayanların düğünlerine katılmama kararı alındı.Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Son günlerde halkımızın büyük bir sorunu haline gelen, kız isteme konusunda yapılan gereksiz ve zaruri olmayan masraflara son vermek için, tüm Silopi değerlerine, aile büyüklerine alınan kararlara destek olunması için” çağrıda bulunuldu.Batı illerinde zor koşullarda yaşayanlar için hassasiyet çağrısıBirçok gencin işçi olarak aylarca Batı illerinde zor koşullarda çalışarak ancak ailesinin geçimini sağlamakta olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu şartlarda yaşayan gençlerimizin, evlenmeye güçleri yetmemektedir. Bu nedenle son dönemlerde bölgemizde gençlerimizin intihar, madde bağımlılığı ve isyankar halleri toplumda büyük bir problem haline gelmiştir” denildi.‘Gelinlik bir defaya mahsus kiralanacakDüğünlerde geline takılacak altın miktarı ile nişan, kına ve düğünlerde alınacak hediyeler ile yapılacak masraflar şöyle belirlendi:

https://sputniknews.com.tr/20230625/5-saat-suren-taki-toreni-asiret-dugununde-geline-4-kilo-altin-damada-6-milyon-tl-takildi-1072841101.html

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aşiret, düğün, altın, takı