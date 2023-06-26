https://sputniknews.com.tr/20230626/arap-ulkelerinden-gelen-astronomik-teklifleri-geri-cevirmisti-modric-1-yil-daha-real-madridde--1072881257.html
Arap ülkelerinden gelen astronomik teklifleri geri çevirmişti: Modric 1 yıl daha Real Madrid'de
Arap ülkelerinden gelen astronomik teklifleri geri çevirmişti: Modric 1 yıl daha Real Madrid'de
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Arap ülkelerinden gelen astronomik teklifleri reddeden 37 yaşındaki Hırvat futbolcusu Luka Modric'in sözleşmesini bir yıl... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T15:26+0300
2023-06-26T15:26+0300
2023-06-26T15:26+0300
real madrid
la liga
sözleşme
luka modric
transfer
katar
suudi arabistan
spor
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Real Madrid yaptığı yazılı açıklamada, Modric'in sözleşmesinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılması için Hırvat futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.Eflatun-beyazlı forma ile 11 sezonda 488 maçta oynayan Modric, İspanyol takımıyla 23 kupa (5 Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 3 lig şampiyonluğu, 2 Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası) kazandı.Gelecek 9 Eylül'de 38. yaşını dolduracak olan Luka Modric, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen astronomik teklifleri reddetmişti.Real Madrid geçtiğimiz hafta, diğer bir tecrübeli futbolcusu Toni Kroos'un da sözleşmesini bir yıl uzattığını açıklamıştı.Kadrosundaki önemli futbolculardan Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano Diaz ve Eden Hazard ile yollarını ayıran Real Madrid, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hızlı hareket ederek Fran Garcia, Brahim Diaz, Jude Bellingham ve Joselu'yu kadrosuna kattı.
https://sputniknews.com.tr/20230619/-uefa-uluslar-liginde-sampiyon-ispanya--1072599816.html
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real madrid, la liga, sözleşme, luka modric, transfer, katar, suudi arabistan
real madrid, la liga, sözleşme, luka modric, transfer, katar, suudi arabistan
Arap ülkelerinden gelen astronomik teklifleri geri çevirmişti: Modric 1 yıl daha Real Madrid'de
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İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Arap ülkelerinden gelen astronomik teklifleri reddeden 37 yaşındaki Hırvat futbolcusu Luka Modric'in sözleşmesini bir yıl uzattı.
Real Madrid yaptığı yazılı açıklamada, Modric'in sözleşmesinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılması için Hırvat futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Eflatun-beyazlı forma ile 11 sezonda 488 maçta oynayan Modric, İspanyol takımıyla 23 kupa (5 Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 3 lig şampiyonluğu, 2 Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası) kazandı.
Gelecek 9 Eylül'de 38. yaşını dolduracak olan Luka Modric, Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen astronomik teklifleri reddetmişti.
Real Madrid geçtiğimiz hafta, diğer bir tecrübeli futbolcusu Toni Kroos'un da sözleşmesini bir yıl uzattığını açıklamıştı.
Kadrosundaki önemli futbolculardan Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano Diaz ve Eden Hazard ile yollarını ayıran Real Madrid, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hızlı hareket ederek Fran Garcia, Brahim Diaz, Jude Bellingham ve Joselu'yu kadrosuna kattı.