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UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya
İspanya, UEFA Uluslar Ligi Finali'nde Hırvatistan'ı penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek şampiyon oldu. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
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spor
ispanya
hırvatistan
uefa uluslar ligi
final
rotterdam
futbol
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UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ve Hırvatistan, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda karşı karşıya geldi.Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 eşitlikle sonuçlandı.Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 mağlup eden İspanya, turnuva tarihinin üçüncü şampiyonu oldu.Bu sene üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230616/uefa-uluslar-liginde-ikinci-finalist-ispanya-oldu-1072513065.html
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ispanya, hırvatistan, uefa uluslar ligi, final, rotterdam, futbol, kupa
ispanya, hırvatistan, uefa uluslar ligi, final, rotterdam, futbol, kupa

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya

00:43 19.06.2023 (güncellendi: 00:50 19.06.2023)
© AFP 2023 / JOHN THYSİspanya, UEFA Uluslar Ligi Finali'nde Hırvatistan'ı penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek şampiyon oldu.
İspanya, UEFA Uluslar Ligi Finali'nde Hırvatistan'ı penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek şampiyon oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
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İspanya, UEFA Uluslar Ligi Finali'nde Hırvatistan'ı penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek şampiyon oldu.
UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ve Hırvatistan, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 mağlup eden İspanya, turnuva tarihinin üçüncü şampiyonu oldu.
Bu sene üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.
Futbol, top, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
SPOR
UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci finalist İspanya oldu
16 Haziran , 00:31
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