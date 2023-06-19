https://sputniknews.com.tr/20230619/-uefa-uluslar-liginde-sampiyon-ispanya--1072599816.html

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya

İspanya, UEFA Uluslar Ligi Finali'nde Hırvatistan'ı penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek şampiyon oldu. 19.06.2023, Sputnik Türkiye

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spor

ispanya

hırvatistan

uefa uluslar ligi

final

rotterdam

futbol

kupa

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UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ve Hırvatistan, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda karşı karşıya geldi.Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 eşitlikle sonuçlandı.Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 mağlup eden İspanya, turnuva tarihinin üçüncü şampiyonu oldu.Bu sene üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230616/uefa-uluslar-liginde-ikinci-finalist-ispanya-oldu-1072513065.html

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