https://sputniknews.com.tr/20230619/-uefa-uluslar-liginde-sampiyon-ispanya--1072599816.html
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya
İspanya, UEFA Uluslar Ligi Finali'nde Hırvatistan'ı penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek şampiyon oldu. 19.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-19T00:43+0300
2023-06-19T00:43+0300
2023-06-19T00:50+0300
spor
ispanya
hırvatistan
uefa uluslar ligi
final
rotterdam
futbol
kupa
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UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ve Hırvatistan, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda karşı karşıya geldi.Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 eşitlikle sonuçlandı.Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 mağlup eden İspanya, turnuva tarihinin üçüncü şampiyonu oldu.Bu sene üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230616/uefa-uluslar-liginde-ikinci-finalist-ispanya-oldu-1072513065.html
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ispanya, hırvatistan, uefa uluslar ligi, final, rotterdam, futbol, kupa
ispanya, hırvatistan, uefa uluslar ligi, final, rotterdam, futbol, kupa
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya
00:43 19.06.2023 (güncellendi: 00:50 19.06.2023) Abone ol
İspanya, UEFA Uluslar Ligi Finali'nde Hırvatistan'ı penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek şampiyon oldu.
UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ve Hırvatistan, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 mağlup eden İspanya, turnuva tarihinin üçüncü şampiyonu oldu.
Bu sene üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.