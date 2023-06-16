UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci finalist İspanya oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neoliberal politikalara mı dönülüyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Attila İlhan 98 yaşında
18:33
87 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı kararları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230616/uefa-uluslar-liginde-ikinci-finalist-ispanya-oldu-1072513065.html
UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci finalist İspanya oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci finalist İspanya oldu
2023 UEFA Uluslar Ligi'nde son dakikalarda bulduğu golle İtalya'yı 2-1 yenen İspanya, finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T00:31+0300
2023-06-16T00:31+0300
spor
uefa uluslar ligi
ispanya
final
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/05/1049536284_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_914a051930061279b72d355cd11f8a87.jpg
Turnuvanın ikinci yarı final mücadelesinde, İspanya ile İtalya, Hollanda'nın Enschede kentindeki Twente Stadı'nda karşılaştı.Sloven hakem Slavko Vincic'ın yönettiği müsabakaya hızlı başlayan İspanya, 3. dakikada Yeremy Pino'nun golüyle 1-0 öne geçti. İtalya, 11. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.Maçın 84. dakikasında Alvaro Morata'nın yerine oyuna dahil olan Joselu, 88. dakikada fileleri havalandırdı ve rakibini 2-1 yenen İspanya, finale yükseldi.Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo, mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.Turnuvanın final ve üçüncülük maçları, 18 Haziran Pazar günü oynanacak. Üçüncülük mücadelesinde Hollanda ile İtalya TSİ 16.00'da, finalde ise Hırvatistan ile İspanya TSİ 21.45'te karşılaşacak.
https://sputniknews.com.tr/20230615/uefa-uluslar-liginde-ilk-finalist-hirvatistan-1072464949.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/05/1049536284_142:0:790:486_1920x0_80_0_0_b654e27bebeef7a16fa712b94f39fe04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uefa uluslar ligi, ispanya, final
uefa uluslar ligi, ispanya, final

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci finalist İspanya oldu

00:31 16.06.2023
© AAFutbol, top, saha
Futbol, top, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
Abone olTelegram
2023 UEFA Uluslar Ligi'nde son dakikalarda bulduğu golle İtalya'yı 2-1 yenen İspanya, finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.
Turnuvanın ikinci yarı final mücadelesinde, İspanya ile İtalya, Hollanda'nın Enschede kentindeki Twente Stadı'nda karşılaştı.
Sloven hakem Slavko Vincic'ın yönettiği müsabakaya hızlı başlayan İspanya, 3. dakikada Yeremy Pino'nun golüyle 1-0 öne geçti. İtalya, 11. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.
Maçın 84. dakikasında Alvaro Morata'nın yerine oyuna dahil olan Joselu, 88. dakikada fileleri havalandırdı ve rakibini 2-1 yenen İspanya, finale yükseldi.
Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo, mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.
Turnuvanın final ve üçüncülük maçları, 18 Haziran Pazar günü oynanacak. Üçüncülük mücadelesinde Hollanda ile İtalya TSİ 16.00'da, finalde ise Hırvatistan ile İspanya TSİ 21.45'te karşılaşacak.
2023 UEFA Uluslar Ligi'nde normal süresi 2-2 eşitlikle sona eren mücadelede, Hollanda'yı uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 yenen Hırvatistan, finale yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
SPOR
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist Hırvatistan
Dün, 00:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала