https://sputniknews.com.tr/20230615/uefa-uluslar-liginde-ilk-finalist-hirvatistan-1072464949.html

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist Hırvatistan

2023 UEFA Uluslar Ligi'nde normal süresi 2-2 eşitlikle sona eren mücadelede, Hollanda'yı uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 yenen Hırvatistan, finale yükseldi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

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spor

uefa uluslar ligi

hırvatistan

hollanda

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Turnuvanın ilk yarı final mücadelesinde, Hollanda ile Hırvatistan, Rotterdam kentindeki Feyenoord 'De Kuip' Stadı'nda karşılaştı.Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönettiği müsabakanın ilk yarısını Hollanda, 34. dakikada Donyell Malen'in ağları sarsmasıyla 1-0 önde kapadı.İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Hırvatistan, 55. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric ve 72. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle 2-1 öne geçti. Pes etmeyen Hollanda, 90+6. dakikada Noa Lang'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşmada, uzatmalara gidildi.Oyunun bu bölümünde kontrolü tekrar ele alan Hırvatistan, 98. dakikada Bruno Petkovic ve 116. dakikada penaltıdan Luka Modric'in golleriyle rakibini 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.Turnuvanın diğer yarı final mücadelesi, bugün TSİ 21.45'te İspanya ile İtalya arasında oynanacak.

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