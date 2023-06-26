https://sputniknews.com.tr/20230626/anadolu-efes-fransiz-basketbolu-ile-yollarini-ayirdi-1072876009.html
Anadolu Efes, Fransız basketbolcu ile yollarını ayırdı
Anadolu Efes, Fransız basketbolcu ile yollarını ayırdı
Anadolu Efes, Amath M'Baye ile yollarını ayırdı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T13:56+0300
2023-06-26T13:56+0300
2023-06-26T14:00+0300
spor
anadolu efes
transfer
basketbol
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Anadolu Efes, Fransız oyuncu Amath M'Baye ile yollarının ayrıldığını açıkladı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İki kupalı sezonumuzdaki mücadelesi ve katkıları için Amath M'Baye'ye teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/ergin-ataman-panathinaikos-ile-2-yillik-sozlesme-imzaladi-1072660420.html
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anadolu efes, transfer, basketbol
anadolu efes, transfer, basketbol
Anadolu Efes, Fransız basketbolcu ile yollarını ayırdı
13:56 26.06.2023 (güncellendi: 14:00 26.06.2023) Abone ol
Anadolu Efes, Amath M'Baye ile yollarını ayırdı.
Anadolu Efes, Fransız oyuncu Amath M'Baye ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İki kupalı sezonumuzdaki mücadelesi ve katkıları için Amath M'Baye'ye teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.