https://sputniknews.com.tr/20230626/anadolu-efes-fransiz-basketbolu-ile-yollarini-ayirdi-1072876009.html

Anadolu Efes, Fransız basketbolcu ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes, Fransız basketbolcu ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes, Amath M'Baye ile yollarını ayırdı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T13:56+0300

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spor

anadolu efes

transfer

basketbol

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Anadolu Efes, Fransız oyuncu Amath M'Baye ile yollarının ayrıldığını açıkladı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İki kupalı sezonumuzdaki mücadelesi ve katkıları için Amath M'Baye'ye teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230620/ergin-ataman-panathinaikos-ile-2-yillik-sozlesme-imzaladi-1072660420.html

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anadolu efes, transfer, basketbol