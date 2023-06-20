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https://sputniknews.com.tr/20230620/ergin-ataman-panathinaikos-ile-2-yillik-sozlesme-imzaladi-1072660420.html
Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Yunanistan Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos, başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getirdi. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T15:34+0300
2023-06-20T15:34+0300
spor
ergin ataman
anadolu efes
panathinaikos basketbol takımı
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Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.Açıklamada, Ataman'ın kariyerine, ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına dair bilgiler paylaşıldı.Ergin Ataman yaptığı ilk açıklamada, "Panathinaikos'un başantrenörü olarak buradaki hislerim kesinlikle harika. OAKA Arena'da rakip olarak bulundum ama şimdi hep birlikte büyük hedeflerle hazırız." dedi.'Atina'yı seviyorum'Panathinaikos'un Avrupa'nın en büyük takımlarından biri olduğunu belirten Ataman, "Şimdi başarılarla dolu yıllara geri dönme zamanı. Bu arena dolu olacak. Dimitrios Giannakopoulos ve tüm kulüple birlikte her şey için savaşacak güçlü bir takım yaratmak istiyoruz. Atina'yı seviyorum, bunu herkes biliyor ama buraya tatil için gelmedim. Ben kazanan bir koçum ve bu yıl hariç son dört sezonda Avrupa basketbolunda büyük başarılar elde ettim. Ve şimdi Panathinaikos ile OAKA Arena'da bunları tekrarlayacağım konusunda iyimserim." ifadelerini kullandı.Ataman, OAKA Arena'daki ilk iç saha maçını nasıl beklediğiyle ilgili soruya ise, "Dolu olacağından eminim. Yalnız olmayacağım. Büyük ve güçlü bir kadromuz olacak. Transfer dönemindeyiz. Kazanan, mükemmel bir takım yaratmak için çalışıyoruz. Dolu tribünleri seviyorum, harika atmosferi seviyorum." yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/anadolu-efes-yeni-basantrenorunu-acikladi-1072647310.html
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ergin ataman,ergin ataman anadolu efes,ergin ataman panathinaikos
ergin ataman,ergin ataman anadolu efes,ergin ataman panathinaikos

Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

15:34 20.06.2023
© Fotoğraf : DHA / Ergin Ataman
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© Fotoğraf : DHA /
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Yunanistan Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos, başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, Ataman'ın kariyerine, ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına dair bilgiler paylaşıldı.
Ergin Ataman yaptığı ilk açıklamada, "Panathinaikos'un başantrenörü olarak buradaki hislerim kesinlikle harika. OAKA Arena'da rakip olarak bulundum ama şimdi hep birlikte büyük hedeflerle hazırız." dedi.

'Atina'yı seviyorum'

Panathinaikos'un Avrupa'nın en büyük takımlarından biri olduğunu belirten Ataman, "Şimdi başarılarla dolu yıllara geri dönme zamanı. Bu arena dolu olacak. Dimitrios Giannakopoulos ve tüm kulüple birlikte her şey için savaşacak güçlü bir takım yaratmak istiyoruz. Atina'yı seviyorum, bunu herkes biliyor ama buraya tatil için gelmedim. Ben kazanan bir koçum ve bu yıl hariç son dört sezonda Avrupa basketbolunda büyük başarılar elde ettim. Ve şimdi Panathinaikos ile OAKA Arena'da bunları tekrarlayacağım konusunda iyimserim." ifadelerini kullandı.
Ataman, OAKA Arena'daki ilk iç saha maçını nasıl beklediğiyle ilgili soruya ise, "Dolu olacağından eminim. Yalnız olmayacağım. Büyük ve güçlü bir kadromuz olacak. Transfer dönemindeyiz. Kazanan, mükemmel bir takım yaratmak için çalışıyoruz. Dolu tribünleri seviyorum, harika atmosferi seviyorum." yanıtını verdi.
Anadolu Efes - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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Anadolu Efes yeni başantrenörünü açıkladı
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