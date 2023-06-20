https://sputniknews.com.tr/20230620/anadolu-efes-yeni-basantrenorunu-acikladi-1072647310.html
Anadolu Efes yeni başantrenörünü açıkladı
Anadolu Efes yeni başantrenörünü açıkladı
Anadolu Efes, Erdem Can ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T11:33+0300
2023-06-20T11:33+0300
2023-06-20T11:33+0300
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2023
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Sputnik Türkiye
anadolu efes
anadolu efes
Anadolu Efes yeni başantrenörünü açıkladı
© AAAnadolu Efes
© AA
Anadolu Efes, Erdem Can ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.