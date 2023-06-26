https://sputniknews.com.tr/20230626/aladaglarda-tirmanis-yaparken-dusen-dagci-oldu-1072883173.html

Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı öldü

Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı öldü

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T16:03+0300

2023-06-26T16:03+0300

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türkiye

aladağ

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dağcı

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Aladağlar'daki Emli Vadisi mevkiinde arkadaşıyla tırmanış yapan A.N. (35) dengesini kaybederek düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi. Dağcıya ulaşan ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi. A.N'nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230626/unlu-ekonomist-10-gundur-kayip-arama-calismalarina-ankaradan-bir-ekip-de-katildi-1072863140.html

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