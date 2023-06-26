https://sputniknews.com.tr/20230626/aladaglarda-tirmanis-yaparken-dusen-dagci-oldu-1072883173.html
Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı öldü
Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı öldü
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T16:03+0300
2023-06-26T16:03+0300
2023-06-26T16:03+0300
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Aladağlar'daki Emli Vadisi mevkiinde arkadaşıyla tırmanış yapan A.N. (35) dengesini kaybederek düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi. Dağcıya ulaşan ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi. A.N'nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230626/unlu-ekonomist-10-gundur-kayip-arama-calismalarina-ankaradan-bir-ekip-de-katildi-1072863140.html
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Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı öldü
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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi.
Aladağlar'daki Emli Vadisi mevkiinde arkadaşıyla tırmanış yapan A.N. (35) dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi. Dağcıya ulaşan ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi. A.N'nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.