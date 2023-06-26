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https://sputniknews.com.tr/20230626/unlu-ekonomist-10-gundur-kayip-arama-calismalarina-ankaradan-bir-ekip-de-katildi-1072863140.html
Ünlü ekonomist 10 gündür kayıp
Ünlü ekonomist 10 gündür kayıp
Dünya Bankası’nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg’i arama çalışmaları... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T09:51+0300
2023-06-26T09:51+0300
yaşam
türkiye
ekonomist
balıkesir
korhan berzeg
kayıp
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ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.17 Haziran günü, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince, Angela Berzeg, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama ve Kurtarma, Jandarma Komando ve AKUT ekipleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDEN), STK'lar ve köylüler de destek verdi.Ormanlar, mağara ve çalılıkların arasına kadar her yeri arayan ekipler, Korhan Berzeg ve köpeğine ulaşamadı. Bugün de devam eden arama çalışmalarına, çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa’daki dağcı grupları da katıldı.Yaklaşık 150 kişilik bir ekibin Korhan Berzeg’i arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, arama çalışmalarına Ankara’dan gelen özel ekibin de katıldığını söyledi.Yurt, “İl Jandarma Komutanlığı’nın talebi üzerine gelen özel ekip de bugün arama çalışmalarına katılıyor. Korhan Berzeg’in yakınlarının ifadelerine başvuracak olan ekip, arama çalışmalarına katılan ekiplerle de görüşecek. İfadeler ve şu anki çalışmaların nerede yürütüldüğüne ve seyrine göre bir yol haritası belirlenecek. Özel ekip bize yol gösterecek.” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/dagda-yuruyuse-cikmisti-unlu-oyuncu-5-aydir-kayip--1072643878.html
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türkiye, ekonomist, balıkesir, korhan berzeg, kayıp
türkiye, ekonomist, balıkesir, korhan berzeg, kayıp

Ünlü ekonomist 10 gündür kayıp

09:51 26.06.2023
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL - SERHAT BARIŞKorhan Berzeg
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL - SERHAT BARIŞ
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Dünya Bankası’nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 10’uncu gününde devam ediyor. Berzeg’i arama çalışmalarına dün Ankara’dan gelen özel bir ekip de katıldı.
ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.
17 Haziran günü, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince, Angela Berzeg, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama ve Kurtarma, Jandarma Komando ve AKUT ekipleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDEN), STK'lar ve köylüler de destek verdi.
Ormanlar, mağara ve çalılıkların arasına kadar her yeri arayan ekipler, Korhan Berzeg ve köpeğine ulaşamadı. Bugün de devam eden arama çalışmalarına, çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa’daki dağcı grupları da katıldı.
Yaklaşık 150 kişilik bir ekibin Korhan Berzeg’i arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, arama çalışmalarına Ankara’dan gelen özel ekibin de katıldığını söyledi.
Yurt, “İl Jandarma Komutanlığı’nın talebi üzerine gelen özel ekip de bugün arama çalışmalarına katılıyor. Korhan Berzeg’in yakınlarının ifadelerine başvuracak olan ekip, arama çalışmalarına katılan ekiplerle de görüşecek. İfadeler ve şu anki çalışmaların nerede yürütüldüğüne ve seyrine göre bir yol haritası belirlenecek. Özel ekip bize yol gösterecek.” dedi.
'A Room with a View', 'The Killing Fields' ve 'Smallville' gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Julian Sands, dağda yürüyüş yaparken kaybolmuştu. Ocak ayında kaybolan oyuncu için arama çalışmalarının hala sürdürdüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
YAŞAM
Dağda yürüyüşe çıkmıştı: Ünlü oyuncu 5 aydır kayıp
20 Haziran , 10:32
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