https://sputniknews.com.tr/20230626/2023-kulupler-dunya-kupasi-suudi-arabistanda-duzenlenecek-1072890427.html
2023 Kulüpler Dünya Kupası, Suudi Arabistan'da düzenlenecek
2023 Kulüpler Dünya Kupası, Suudi Arabistan'da düzenlenecek
FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'da oynanacak. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T18:18+0300
2023-06-26T18:18+0300
2023-06-26T18:18+0300
spor
fifa
dünya kupası
suudi arabistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066385554_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4d1e1801088a923dea6fb4f54a720830.jpg
FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Aralık Salı günü başlayıp 22 Aralık Cuma günü sona erecek turnuvaya Cidde şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi.Böylece, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230623/2025-fifa-kulupler-dunya-kupasi-abdde-duzenlenecek-1072801052.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066385554_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7b30f83fdd25384e4b31cc9ce840c9e6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fifa, dünya kupası, suudi arabistan
fifa, dünya kupası, suudi arabistan
2023 Kulüpler Dünya Kupası, Suudi Arabistan'da düzenlenecek
Abone ol
FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'da oynanacak.
FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Aralık Salı günü başlayıp 22 Aralık Cuma günü sona erecek turnuvaya Cidde şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi.
Böylece, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da yapılacak.