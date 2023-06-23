https://sputniknews.com.tr/20230623/2025-fifa-kulupler-dunya-kupasi-abdde-duzenlenecek-1072801052.html

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de düzenlenecek

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de düzenlenecek

FIFA, 2025'te ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T19:24+0300

2023-06-23T19:24+0300

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spor

abd

fifa

futbol

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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre ABD, konsey toplantısında oy birliğiyle alınan kararla Haziran-Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ev sahibi olarak belirlendi.Her sene 7 kulübün katılımıyla düzenlenen turnuvanın 2025'ten itibaren 32 takımla 4 yılda bir yapılmasına karar verilmişti.Bu yıl mevcut formatta son kez oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık'ta Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

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abd, fifa, futbol