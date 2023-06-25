https://sputniknews.com.tr/20230625/yunanistanda-secim-micotakisin-partisi-onde--1072852389.html

Yunanistan'da seçim: Miçotakis'in partisi önde

Yunanistan'da seçim: Miçotakis'in partisi önde

Yunanistan’daki genel seçimde, sandık çıkış anketlerine göre son dört yıldır tek başına iktidarda olan, eski Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T19:40+0300

2023-06-25T19:40+0300

2023-06-25T19:40+0300

dünya

avrupa

yunanistan

seçim

kiryakos miçotakis

syriza

aleksis çipras

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072852492_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_745eb35a59ce260df2fa2fc7cebc97d4.jpg

Araştırma şirketleri, Yunan kamu ve özel televizyonları için oy verme merkezlerinin önünde yaptıkları anketlerin sonuçlarını, oy verme işleminin saat 19.00'da tamamlanmasıyla açıkladı.Sandık çıkış anketlerinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, yüzde 40-44 ile birinci parti gözükürken Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 16.1-19.1 ile ikinci sırayı aldı.Sandık çıkış anketlerine göre PASOK-KINAL ittifakı yüzde 10-13, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7.2-9.2, Yunan Çözümü Partisi yüzde 2.3-4.3, Mera25 Partisi yüzde 2-4, Özgürlük Seyri Partisi yüzde 2-4, Zafer Partisi ise yüzde 2.3-4.3 oy aldı.Anket sonuçlarına göre, seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen Eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in, desteklediğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4-6 oy oranıyla meclise girebilecek.Yunanistan'da yüzde 3'lük seçim barajı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230625/yunanistan-5-hafta-icinde-2-kez-sandik-basinda-micotakisin-mutlak-cogunlukla-kazanmasi-bekleniyor-1072838664.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, yunanistan, seçim, kiryakos miçotakis, syriza, aleksis çipras