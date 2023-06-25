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https://sputniknews.com.tr/20230625/yunanistanda-secim-micotakisin-partisi-onde--1072852389.html
Yunanistan'da seçim: Miçotakis'in partisi önde
Yunanistan'da seçim: Miçotakis'in partisi önde
Yunanistan’daki genel seçimde, sandık çıkış anketlerine göre son dört yıldır tek başına iktidarda olan, eski Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T19:40+0300
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dünya
avrupa
yunanistan
seçim
kiryakos miçotakis
syriza
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Araştırma şirketleri, Yunan kamu ve özel televizyonları için oy verme merkezlerinin önünde yaptıkları anketlerin sonuçlarını, oy verme işleminin saat 19.00'da tamamlanmasıyla açıkladı.Sandık çıkış anketlerinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, yüzde 40-44 ile birinci parti gözükürken Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 16.1-19.1 ile ikinci sırayı aldı.Sandık çıkış anketlerine göre PASOK-KINAL ittifakı yüzde 10-13, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7.2-9.2, Yunan Çözümü Partisi yüzde 2.3-4.3, Mera25 Partisi yüzde 2-4, Özgürlük Seyri Partisi yüzde 2-4, Zafer Partisi ise yüzde 2.3-4.3 oy aldı.Anket sonuçlarına göre, seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen Eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in, desteklediğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4-6 oy oranıyla meclise girebilecek.Yunanistan'da yüzde 3'lük seçim barajı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/yunanistan-5-hafta-icinde-2-kez-sandik-basinda-micotakisin-mutlak-cogunlukla-kazanmasi-bekleniyor-1072838664.html
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avrupa, yunanistan, seçim, kiryakos miçotakis, syriza, aleksis çipras
avrupa, yunanistan, seçim, kiryakos miçotakis, syriza, aleksis çipras

Yunanistan'da seçim: Miçotakis'in partisi önde

19:40 25.06.2023
© AP Photo / Yorgos KarahalisYunanistan’daki genel seçimde, sandık çıkış anketlerine göre son dört yıldır tek başına iktidarda olan, eski Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde götürüyor.
Yunanistan’daki genel seçimde, sandık çıkış anketlerine göre son dört yıldır tek başına iktidarda olan, eski Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde götürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Yorgos Karahalis
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Yunanistan’daki genel seçimde, sandık çıkış anketlerine göre son dört yıldır tek başına iktidarda olan, eski Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde götürüyor.
Araştırma şirketleri, Yunan kamu ve özel televizyonları için oy verme merkezlerinin önünde yaptıkları anketlerin sonuçlarını, oy verme işleminin saat 19.00'da tamamlanmasıyla açıkladı.
Sandık çıkış anketlerinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, yüzde 40-44 ile birinci parti gözükürken Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 16.1-19.1 ile ikinci sırayı aldı.
Sandık çıkış anketlerine göre PASOK-KINAL ittifakı yüzde 10-13, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7.2-9.2, Yunan Çözümü Partisi yüzde 2.3-4.3, Mera25 Partisi yüzde 2-4, Özgürlük Seyri Partisi yüzde 2-4, Zafer Partisi ise yüzde 2.3-4.3 oy aldı.
Anket sonuçlarına göre, seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen Eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in, desteklediğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4-6 oy oranıyla meclise girebilecek.
Yunanistan'da yüzde 3'lük seçim barajı bulunuyor.
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