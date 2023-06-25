Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
10:33
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/ukraynanin-tel-aviv-buyukelciligi-israil-rusya-ile-yakin-isbirligi-yolunu-secti-1072853347.html
Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği: İsrail, Rusya ile yakın işbirliği yolunu seçti
Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği: İsrail, Rusya ile yakın işbirliği yolunu seçti
Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, sosyal ağlarda yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Rusya Federasyonu ile yakın işbirliği yolunu tercih ettiğini... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T20:41+0300
2023-06-25T20:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
büyükelçilik
israil
tel aviv
rusya
benyamin netanyahu
eli cohen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/01/1058179087_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1dc33aaa61cdf8a7ca3b0b5ef1707fdd.jpg
'İsrail makamlarının Rusya ile yakın işbirliği yolunu seçtiği' iddiasına "Bu, 2023'ün ilk yarısında meydana gelen ve İsrail'in Ukrayna'ya neredeyse hiç insani yardımda bulunmamasıyla aynı zamana denk gelen oldukça tartışmalı bir dizi olayla kanıtlanıyor" izahatını getiren Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, ‘çelişkili gelişmelere’ şu örnekleri verdi:* İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in şubat ayında Kiev'e yaptığı ‘sonuçsuz ziyaret’.* Başbakan Benyamin Netanyahu’nun 'Batı'nın Ukrayna'ya sunduğu askeri yardımın ülkesine yönelik olumsuz yansımaları' hakkında konuştuğu 22 Haziran tarihli Jerusalem Post röportajı da dahil bir dizi röportajı.İsrail'i ‘tarafsızlık hakkında demagoji yaparken Rusya ile aktif olarak ilişkiler kurmakla’ suçlayan Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, "Gerçekte ise İsrail hükümetinin sözde ‘tarafsızlığı’, sahada açık bir Rus yanlısı tutum olarak değerlendiriliyor” vurgusu eşliğinde şu çağrı yapıldı:İsrail’den yanıt: Tarihin doğru tarafındayızBüyükelçiliğin açıklamasına İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yanıt verdi.İsrail makamlarının yardım politikasını Kiev ile görüşmek niyetinde olduklarını söyleyen Cohen, İsrail’in defalarca Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini, Birleşmiş Milletler’de (BM) Ukrayna lehinde oy kullandığını ve Ukrayna'ya insani yardım sağladığını sıraladı. Cohen, “İsrail tarihin doğru tarafındadır” diye sözlerini tamamladı.
ukrayna
israil
tel aviv
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/01/1058179087_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f28bd54aa4015d5c867d04d01268f3e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, büyükelçilik, israil, tel aviv, rusya, benyamin netanyahu, eli cohen
ukrayna, büyükelçilik, israil, tel aviv, rusya, benyamin netanyahu, eli cohen

Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği: İsrail, Rusya ile yakın işbirliği yolunu seçti

20:41 25.06.2023
© İHA / ABIR SULTANBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© İHA / ABIR SULTAN
Abone olTelegram
Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, sosyal ağlarda yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Rusya Federasyonu ile yakın işbirliği yolunu tercih ettiğini üzüntüyle vurgulamaktayız" denildi.
'İsrail makamlarının Rusya ile yakın işbirliği yolunu seçtiği' iddiasına "Bu, 2023'ün ilk yarısında meydana gelen ve İsrail'in Ukrayna'ya neredeyse hiç insani yardımda bulunmamasıyla aynı zamana denk gelen oldukça tartışmalı bir dizi olayla kanıtlanıyor" izahatını getiren Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, ‘çelişkili gelişmelere’ şu örnekleri verdi:
* İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in şubat ayında Kiev'e yaptığı ‘sonuçsuz ziyaret’.
* Başbakan Benyamin Netanyahu’nun 'Batı'nın Ukrayna'ya sunduğu askeri yardımın ülkesine yönelik olumsuz yansımaları' hakkında konuştuğu 22 Haziran tarihli Jerusalem Post röportajı da dahil bir dizi röportajı.
"Genelde İsrail Başbakanı'nın ilgili tüm açıklamaları her zaman, İsrail'in son bir buçuk yılda Ukrayna'ya savunma yardımı sağlamadaki tam hareketsizliğini haklı çıkarmaya yönelikti. Argümanlar başlangıçta İsrail'in Suriye'de Rusya ile özel ilişkisi ve Rusya Federasyonu'ndaki Yahudi nüfusunun istikrarsız durumu etrafında odaklanmıştı. Ancak son röportajda, Batı silahlarının Ukrayna’daki çatışma bölgesinden Suriye ve İran rejimlerine transferini mümkün gören tamamen hayali ve spekülatif varsayımlar ortaya atıldı."
İsrail'i ‘tarafsızlık hakkında demagoji yaparken Rusya ile aktif olarak ilişkiler kurmakla’ suçlayan Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, "Gerçekte ise İsrail hükümetinin sözde ‘tarafsızlığı’, sahada açık bir Rus yanlısı tutum olarak değerlendiriliyor” vurgusu eşliğinde şu çağrı yapıldı:
"İsrail'in tarihin doğru tarafında durmasını bekliyoruz."

İsrail’den yanıt: Tarihin doğru tarafındayız

Büyükelçiliğin açıklamasına İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yanıt verdi.
İsrail makamlarının yardım politikasını Kiev ile görüşmek niyetinde olduklarını söyleyen Cohen, İsrail’in defalarca Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini, Birleşmiş Milletler’de (BM) Ukrayna lehinde oy kullandığını ve Ukrayna'ya insani yardım sağladığını sıraladı.
Cohen, “İsrail tarihin doğru tarafındadır” diye sözlerini tamamladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала