https://sputniknews.com.tr/20230625/ukraynanin-tel-aviv-buyukelciligi-israil-rusya-ile-yakin-isbirligi-yolunu-secti-1072853347.html
Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği: İsrail, Rusya ile yakın işbirliği yolunu seçti
Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği: İsrail, Rusya ile yakın işbirliği yolunu seçti
Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, sosyal ağlarda yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Rusya Federasyonu ile yakın işbirliği yolunu tercih ettiğini... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T20:41+0300
2023-06-25T20:41+0300
2023-06-25T20:41+0300
ukrayna krizi
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büyükelçilik
israil
tel aviv
rusya
benyamin netanyahu
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'İsrail makamlarının Rusya ile yakın işbirliği yolunu seçtiği' iddiasına "Bu, 2023'ün ilk yarısında meydana gelen ve İsrail'in Ukrayna'ya neredeyse hiç insani yardımda bulunmamasıyla aynı zamana denk gelen oldukça tartışmalı bir dizi olayla kanıtlanıyor" izahatını getiren Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, ‘çelişkili gelişmelere’ şu örnekleri verdi:* İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in şubat ayında Kiev'e yaptığı ‘sonuçsuz ziyaret’.* Başbakan Benyamin Netanyahu’nun 'Batı'nın Ukrayna'ya sunduğu askeri yardımın ülkesine yönelik olumsuz yansımaları' hakkında konuştuğu 22 Haziran tarihli Jerusalem Post röportajı da dahil bir dizi röportajı.İsrail'i ‘tarafsızlık hakkında demagoji yaparken Rusya ile aktif olarak ilişkiler kurmakla’ suçlayan Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, "Gerçekte ise İsrail hükümetinin sözde ‘tarafsızlığı’, sahada açık bir Rus yanlısı tutum olarak değerlendiriliyor” vurgusu eşliğinde şu çağrı yapıldı:İsrail’den yanıt: Tarihin doğru tarafındayızBüyükelçiliğin açıklamasına İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yanıt verdi.İsrail makamlarının yardım politikasını Kiev ile görüşmek niyetinde olduklarını söyleyen Cohen, İsrail’in defalarca Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini, Birleşmiş Milletler’de (BM) Ukrayna lehinde oy kullandığını ve Ukrayna'ya insani yardım sağladığını sıraladı. Cohen, “İsrail tarihin doğru tarafındadır” diye sözlerini tamamladı.
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ukrayna, büyükelçilik, israil, tel aviv, rusya, benyamin netanyahu, eli cohen
ukrayna, büyükelçilik, israil, tel aviv, rusya, benyamin netanyahu, eli cohen
Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği: İsrail, Rusya ile yakın işbirliği yolunu seçti
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Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, sosyal ağlarda yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Rusya Federasyonu ile yakın işbirliği yolunu tercih ettiğini üzüntüyle vurgulamaktayız" denildi.
'İsrail makamlarının Rusya ile yakın işbirliği yolunu seçtiği' iddiasına "Bu, 2023'ün ilk yarısında meydana gelen ve İsrail'in Ukrayna'ya neredeyse hiç insani yardımda bulunmamasıyla aynı zamana denk gelen oldukça tartışmalı bir dizi olayla kanıtlanıyor" izahatını getiren Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, ‘çelişkili gelişmelere’ şu örnekleri verdi:
* İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in şubat ayında Kiev'e yaptığı ‘sonuçsuz ziyaret’.
* Başbakan Benyamin Netanyahu’nun 'Batı'nın Ukrayna'ya sunduğu askeri yardımın ülkesine yönelik olumsuz yansımaları' hakkında konuştuğu 22 Haziran tarihli Jerusalem Post röportajı da dahil bir dizi röportajı.
"Genelde İsrail Başbakanı'nın ilgili tüm açıklamaları her zaman, İsrail'in son bir buçuk yılda Ukrayna'ya savunma yardımı sağlamadaki tam hareketsizliğini haklı çıkarmaya yönelikti. Argümanlar başlangıçta İsrail'in Suriye'de Rusya ile özel ilişkisi ve Rusya Federasyonu'ndaki Yahudi nüfusunun istikrarsız durumu etrafında odaklanmıştı. Ancak son röportajda, Batı silahlarının Ukrayna’daki çatışma bölgesinden Suriye ve İran rejimlerine transferini mümkün gören tamamen hayali ve spekülatif varsayımlar ortaya atıldı."
İsrail'i ‘tarafsızlık hakkında demagoji yaparken Rusya ile aktif olarak ilişkiler kurmakla’ suçlayan Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, "Gerçekte ise İsrail hükümetinin sözde ‘tarafsızlığı’, sahada açık bir Rus yanlısı tutum olarak değerlendiriliyor” vurgusu eşliğinde şu çağrı yapıldı:
"İsrail'in tarihin doğru tarafında durmasını bekliyoruz."
İsrail’den yanıt: Tarihin doğru tarafındayız
Büyükelçiliğin açıklamasına İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yanıt verdi.
İsrail makamlarının yardım politikasını Kiev ile görüşmek niyetinde olduklarını söyleyen Cohen, İsrail’in defalarca Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini, Birleşmiş Milletler’de (BM) Ukrayna lehinde oy kullandığını ve Ukrayna'ya insani yardım sağladığını sıraladı.
Cohen, “İsrail tarihin doğru tarafındadır” diye sözlerini tamamladı.