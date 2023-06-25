https://sputniknews.com.tr/20230625/ukraynanin-tel-aviv-buyukelciligi-israil-rusya-ile-yakin-isbirligi-yolunu-secti-1072853347.html

Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği: İsrail, Rusya ile yakın işbirliği yolunu seçti

Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği: İsrail, Rusya ile yakın işbirliği yolunu seçti

Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, sosyal ağlarda yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Rusya Federasyonu ile yakın işbirliği yolunu tercih ettiğini... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T20:41+0300

2023-06-25T20:41+0300

2023-06-25T20:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

büyükelçilik

israil

tel aviv

rusya

benyamin netanyahu

eli cohen

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'İsrail makamlarının Rusya ile yakın işbirliği yolunu seçtiği' iddiasına "Bu, 2023'ün ilk yarısında meydana gelen ve İsrail'in Ukrayna'ya neredeyse hiç insani yardımda bulunmamasıyla aynı zamana denk gelen oldukça tartışmalı bir dizi olayla kanıtlanıyor" izahatını getiren Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, ‘çelişkili gelişmelere’ şu örnekleri verdi:* İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in şubat ayında Kiev'e yaptığı ‘sonuçsuz ziyaret’.* Başbakan Benyamin Netanyahu’nun 'Batı'nın Ukrayna'ya sunduğu askeri yardımın ülkesine yönelik olumsuz yansımaları' hakkında konuştuğu 22 Haziran tarihli Jerusalem Post röportajı da dahil bir dizi röportajı.İsrail'i ‘tarafsızlık hakkında demagoji yaparken Rusya ile aktif olarak ilişkiler kurmakla’ suçlayan Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, "Gerçekte ise İsrail hükümetinin sözde ‘tarafsızlığı’, sahada açık bir Rus yanlısı tutum olarak değerlendiriliyor” vurgusu eşliğinde şu çağrı yapıldı:İsrail’den yanıt: Tarihin doğru tarafındayızBüyükelçiliğin açıklamasına İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yanıt verdi.İsrail makamlarının yardım politikasını Kiev ile görüşmek niyetinde olduklarını söyleyen Cohen, İsrail’in defalarca Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini, Birleşmiş Milletler’de (BM) Ukrayna lehinde oy kullandığını ve Ukrayna'ya insani yardım sağladığını sıraladı. Cohen, “İsrail tarihin doğru tarafındadır” diye sözlerini tamamladı.

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ukrayna, büyükelçilik, israil, tel aviv, rusya, benyamin netanyahu, eli cohen