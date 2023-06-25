https://sputniknews.com.tr/20230625/ukrayna-ordusu-donetskin-islek-bir-bolgesini-bombaladi-can-kayiplari-ve-yaralilar-var-1072854839.html
Ukrayna ordusu Donetsk’in işlek bir bölgesini bombaladı: Can kayıpları ve yaralılar var
Ukrayna ordusu Donetsk’in işlek bir bölgesini bombaladı: Can kayıpları ve yaralılar var
Ukrayna ordusunun Donetsk kentinin işlek bir bölgesini topçu atışlarıyla vurması sonucu 18 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği, olayda birkaç yaralının... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T22:12+0300
2023-06-25T22:12+0300
2023-06-25T22:18+0300
ukrayna krizi
donetsk
ukrayna
saldırı
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yaralı
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk kentinin işlek bir bölgesini topçu atışlarıyla vurdu, saldırının sonucunda 18 yaşında bir genç hayatını kaybetti.Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, bir alışveriş merkezinin ve evlendirme dairesinin bulunduğu kentin işlek bir bölgesine yapılan saldırıda en az iki kişinin yaralandığını duyurdu.Daha sonra Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucunda yaralı sayısının beşe yükseldiğini bildirdi.Açıklamada, “2005 doğumlu bir genç, 1973, 1999 ve 2000 doğumlu üç erkek ve 1985 doğumlu bir kadın olmak üzere beş sivil yaralandı” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230625/luganskta-guclu-bir-patlama-meydana-geldi-1072851552.html
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donetsk, ukrayna, saldırı, ölü, yaralı
donetsk, ukrayna, saldırı, ölü, yaralı
Ukrayna ordusu Donetsk’in işlek bir bölgesini bombaladı: Can kayıpları ve yaralılar var
22:12 25.06.2023 (güncellendi: 22:18 25.06.2023) Abone ol
Ukrayna ordusunun Donetsk kentinin işlek bir bölgesini topçu atışlarıyla vurması sonucu 18 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği, olayda birkaç yaralının olduğu bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk kentinin işlek bir bölgesini topçu atışlarıyla vurdu, saldırının sonucunda 18 yaşında bir genç hayatını kaybetti.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, bir alışveriş merkezinin ve evlendirme dairesinin bulunduğu kentin işlek bir bölgesine yapılan saldırıda en az iki kişinin yaralandığını duyurdu.
Daha sonra Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucunda yaralı sayısının beşe yükseldiğini bildirdi.
Açıklamada, “2005 doğumlu bir genç, 1973, 1999 ve 2000 doğumlu üç erkek ve 1985 doğumlu bir kadın olmak üzere beş sivil yaralandı” ifadelerine yer verildi.