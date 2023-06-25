Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
10:33
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/ukrayna-ordusu-donetskin-islek-bir-bolgesini-bombaladi-can-kayiplari-ve-yaralilar-var-1072854839.html
Ukrayna ordusu Donetsk’in işlek bir bölgesini bombaladı: Can kayıpları ve yaralılar var
Ukrayna ordusu Donetsk’in işlek bir bölgesini bombaladı: Can kayıpları ve yaralılar var
Ukrayna ordusunun Donetsk kentinin işlek bir bölgesini topçu atışlarıyla vurması sonucu 18 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği, olayda birkaç yaralının... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T22:12+0300
2023-06-25T22:18+0300
ukrayna krizi
donetsk
ukrayna
saldırı
ölü
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1a/1061639184_0:130:2593:1588_1920x0_80_0_0_d85f91d67db74dd9ec567de85f4bd97a.jpg
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk kentinin işlek bir bölgesini topçu atışlarıyla vurdu, saldırının sonucunda 18 yaşında bir genç hayatını kaybetti.Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, bir alışveriş merkezinin ve evlendirme dairesinin bulunduğu kentin işlek bir bölgesine yapılan saldırıda en az iki kişinin yaralandığını duyurdu.Daha sonra Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucunda yaralı sayısının beşe yükseldiğini bildirdi.Açıklamada, “2005 doğumlu bir genç, 1973, 1999 ve 2000 doğumlu üç erkek ve 1985 doğumlu bir kadın olmak üzere beş sivil yaralandı” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230625/luganskta-guclu-bir-patlama-meydana-geldi-1072851552.html
donetsk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1a/1061639184_150:0:2441:1718_1920x0_80_0_0_d621ba14def27022ba0a3e6b277e24fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donetsk, ukrayna, saldırı, ölü, yaralı
donetsk, ukrayna, saldırı, ölü, yaralı

Ukrayna ordusu Donetsk’in işlek bir bölgesini bombaladı: Can kayıpları ve yaralılar var

22:12 25.06.2023 (güncellendi: 22:18 25.06.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinМирная жизнь в Мариуполе
Мирная жизнь в Мариуполе - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Ukrayna ordusunun Donetsk kentinin işlek bir bölgesini topçu atışlarıyla vurması sonucu 18 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği, olayda birkaç yaralının olduğu bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk kentinin işlek bir bölgesini topçu atışlarıyla vurdu, saldırının sonucunda 18 yaşında bir genç hayatını kaybetti.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, bir alışveriş merkezinin ve evlendirme dairesinin bulunduğu kentin işlek bir bölgesine yapılan saldırıda en az iki kişinin yaralandığını duyurdu.
Daha sonra Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucunda yaralı sayısının beşe yükseldiğini bildirdi.
Açıklamada, “2005 doğumlu bir genç, 1973, 1999 ve 2000 doğumlu üç erkek ve 1985 doğumlu bir kadın olmak üzere beş sivil yaralandı” ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın Ukrayna Operasyonu - Donbass - Lugansk Halk Milisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
Ukrayna krizi
Lugansk’ta güçlü bir patlama meydana geldi
18:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала