https://sputniknews.com.tr/20230625/ukrayna-ordusu-donetskin-islek-bir-bolgesini-bombaladi-can-kayiplari-ve-yaralilar-var-1072854839.html

Ukrayna ordusu Donetsk’in işlek bir bölgesini bombaladı: Can kayıpları ve yaralılar var

Ukrayna ordusu Donetsk’in işlek bir bölgesini bombaladı: Can kayıpları ve yaralılar var

Ukrayna ordusunun Donetsk kentinin işlek bir bölgesini topçu atışlarıyla vurması sonucu 18 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği, olayda birkaç yaralının... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T22:12+0300

2023-06-25T22:12+0300

2023-06-25T22:18+0300

ukrayna krizi

donetsk

ukrayna

saldırı

ölü

yaralı

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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk kentinin işlek bir bölgesini topçu atışlarıyla vurdu, saldırının sonucunda 18 yaşında bir genç hayatını kaybetti.Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, bir alışveriş merkezinin ve evlendirme dairesinin bulunduğu kentin işlek bir bölgesine yapılan saldırıda en az iki kişinin yaralandığını duyurdu.Daha sonra Ukrayna’nın savaş suçları ile ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucunda yaralı sayısının beşe yükseldiğini bildirdi.Açıklamada, “2005 doğumlu bir genç, 1973, 1999 ve 2000 doğumlu üç erkek ve 1985 doğumlu bir kadın olmak üzere beş sivil yaralandı” ifadelerine yer verildi.

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donetsk, ukrayna, saldırı, ölü, yaralı