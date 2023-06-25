https://sputniknews.com.tr/20230625/luganskta-guclu-bir-patlama-meydana-geldi-1072851552.html
Lugansk’ta güçlü bir patlama meydana geldi
Lugansk’ta güçlü bir patlama meydana geldi
Lugansk’ta güçlü bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T18:24+0300
2023-06-25T18:24+0300
2023-06-25T18:30+0300
ukrayna krizi
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
patlama
ukrayna
rusya
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, saat 16.00 sularında kentin çeşitli bölgelerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Olayla ilgili ayrıntılar netleştiriliyor.Geçtiğimiz hafta Ukrayna ordusu Lugansk kentine en az iki adet Storm Shadow füzesi ateşlemişti. Bombardıman sonucunda birkaç kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230625/moskova-bolgesinde-bir-gun-once-kapatilan-tum-koprulerde-trafik-akisi-yeniden-saglandi-1072849432.html
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lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), patlama, ukrayna, rusya
lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), patlama, ukrayna, rusya
Lugansk’ta güçlü bir patlama meydana geldi
18:24 25.06.2023 (güncellendi: 18:30 25.06.2023) Abone ol
Lugansk’ta güçlü bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, saat 16.00 sularında kentin çeşitli bölgelerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Olayla ilgili ayrıntılar netleştiriliyor.
Geçtiğimiz hafta Ukrayna ordusu Lugansk kentine en az iki adet Storm Shadow füzesi ateşlemişti. Bombardıman sonucunda birkaç kişi yaralanmıştı.