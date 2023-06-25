https://sputniknews.com.tr/20230625/luganskta-guclu-bir-patlama-meydana-geldi-1072851552.html

Lugansk’ta güçlü bir patlama meydana geldi

Lugansk’ta güçlü bir patlama meydana geldi

Lugansk’ta güçlü bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T18:24+0300

2023-06-25T18:24+0300

2023-06-25T18:30+0300

ukrayna krizi

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

patlama

ukrayna

rusya

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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, saat 16.00 sularında kentin çeşitli bölgelerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Olayla ilgili ayrıntılar netleştiriliyor.Geçtiğimiz hafta Ukrayna ordusu Lugansk kentine en az iki adet Storm Shadow füzesi ateşlemişti. Bombardıman sonucunda birkaç kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230625/moskova-bolgesinde-bir-gun-once-kapatilan-tum-koprulerde-trafik-akisi-yeniden-saglandi-1072849432.html

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ukrayna

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lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), patlama, ukrayna, rusya