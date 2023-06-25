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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/luganskta-guclu-bir-patlama-meydana-geldi-1072851552.html
Lugansk’ta güçlü bir patlama meydana geldi
Lugansk’ta güçlü bir patlama meydana geldi
Lugansk’ta güçlü bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T18:24+0300
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, saat 16.00 sularında kentin çeşitli bölgelerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Olayla ilgili ayrıntılar netleştiriliyor.Geçtiğimiz hafta Ukrayna ordusu Lugansk kentine en az iki adet Storm Shadow füzesi ateşlemişti. Bombardıman sonucunda birkaç kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230625/moskova-bolgesinde-bir-gun-once-kapatilan-tum-koprulerde-trafik-akisi-yeniden-saglandi-1072849432.html
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lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), patlama, ukrayna, rusya
lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), patlama, ukrayna, rusya

Lugansk’ta güçlü bir patlama meydana geldi

18:24 25.06.2023 (güncellendi: 18:30 25.06.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna Operasyonu - Donbass - Lugansk Halk Milisi
Rusya'nın Ukrayna Operasyonu - Donbass - Lugansk Halk Milisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
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Lugansk’ta güçlü bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, saat 16.00 sularında kentin çeşitli bölgelerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Olayla ilgili ayrıntılar netleştiriliyor.
Geçtiğimiz hafta Ukrayna ordusu Lugansk kentine en az iki adet Storm Shadow füzesi ateşlemişti. Bombardıman sonucunda birkaç kişi yaralanmıştı.
Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
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