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https://sputniknews.com.tr/20230625/suudi-arabistan-yurtdisindan-gelen-haci-adayi-sayisi-15-milyonu-asti-1072829500.html
Suudi Arabistan: Yurtdışından gelen hacı adayı sayısı 1.5 milyonu aştı
Suudi Arabistan: Yurtdışından gelen hacı adayı sayısı 1.5 milyonu aştı
Suudi Arabistan, yurtdışından ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısının 1.5 milyonu aştığını açıkladı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T03:51+0300
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dünya
ortadoğu
suudi arabistan
hac
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Suudi Arabistan, yurtdışından gelen hacı adayı sayısının 1.5 milyonu aştığını duyurdu.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Pasaportlar Genel Müdürlüğü, dün akşama kadar kara, hava ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısına ilişkin açıklama yaptı.Ülkeye 1 milyon 626 bin 500 hacı adayının giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, bunların 1 milyon 559 bin 53'ünün hava yoluyla, 60 bin 617'sinin kara yoluyla, 6 bin 830'unun da deniz yoluyla geldiği aktarıldı.Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023 yılı için hacı adayı sayısı ülke içinden ve dışından 2,4 milyon olarak açıklanmıştı.Ülkenin 2030 vizyonu kapsamında Mescid-i Haram'da yapılan genişletme çalışmaları ve Kovid-19 salgınının sona ermesiyle hacı sayısının artırılması hedefleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/suudi-arabistan-54-yilda-99-milyondan-fazla-kisi-hac-ibadetini-eda-etti-1072803705.html
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ortadoğu, suudi arabistan, hac
ortadoğu, suudi arabistan, hac

Suudi Arabistan: Yurtdışından gelen hacı adayı sayısı 1.5 milyonu aştı

03:51 25.06.2023
© AA / Ashraf AmraHac ibadetini yapmak için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı.
Hac ibadetini yapmak için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AA / Ashraf Amra
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Suudi Arabistan, yurtdışından ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısının 1.5 milyonu aştığını açıkladı.
Suudi Arabistan, yurtdışından gelen hacı adayı sayısının 1.5 milyonu aştığını duyurdu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Pasaportlar Genel Müdürlüğü, dün akşama kadar kara, hava ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısına ilişkin açıklama yaptı.
Ülkeye 1 milyon 626 bin 500 hacı adayının giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, bunların 1 milyon 559 bin 53'ünün hava yoluyla, 60 bin 617'sinin kara yoluyla, 6 bin 830'unun da deniz yoluyla geldiği aktarıldı.
Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023 yılı için hacı adayı sayısı ülke içinden ve dışından 2,4 milyon olarak açıklanmıştı.
Ülkenin 2030 vizyonu kapsamında Mescid-i Haram'da yapılan genişletme çalışmaları ve Kovid-19 salgınının sona ermesiyle hacı sayısının artırılması hedefleniyor.
Hac ibadetini yapmak için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
DÜNYA
Suudi Arabistan: 54 yılda 99 milyondan fazla kişi hac ibadetini eda etti
23 Haziran , 21:23
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