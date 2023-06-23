https://sputniknews.com.tr/20230623/suudi-arabistan-54-yilda-99-milyondan-fazla-kisi-hac-ibadetini-eda-etti-1072803705.html
Suudi Arabistan: 54 yılda 99 milyondan fazla kişi hac ibadetini eda etti
Suudi Arabistan: 54 yılda 99 milyondan fazla kişi hac ibadetini eda etti
Suudi Arabistan, 54 yılda 99 milyondan fazla hac ziyaretçisini ağırladıklarını açıkladı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T21:23+0300
2023-06-23T21:23+0300
2023-06-23T21:23+0300
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suudi arabistan
hac
kabe
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Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu'nun 1968 yılı itibariyle hac ibadeti için kutsal topraklara gelenlerin istatistik verilerini almaya başladığına işaret edildi.Haberde, 2022 yılına kadar 54 yıllık süre zarfında kutsal topraklarda 99 milyonu aşkın hac ziyaretçisinin ağırlandığı belirtildi.Suudi Arabistanlı yetkililer, bu yılki hacı sayısına ilişkin net bir rakam açıklamamakla beraber 2023 yılı için hazırlıkların salgın öncesindeki rakamlara ulaşmak üzere yapıldığını duyurmuştu.Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023 yılı için hacı adayı sayısı ülke içinden ve dışından 2.4 milyon olarak açıklanmıştı.Ülkenin 2030 vizyonu kapsamında Mescid-i Haram’da yapılan genişletme çalışmaları ve Kovid-19 salgınının sona ermesiyle hacı sayısının artırılması hedefleniyor.
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suudi arabistan, hac, kabe
suudi arabistan, hac, kabe
Suudi Arabistan: 54 yılda 99 milyondan fazla kişi hac ibadetini eda etti
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Suudi Arabistan, 54 yılda 99 milyondan fazla hac ziyaretçisini ağırladıklarını açıkladı.
Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu'nun 1968 yılı itibariyle hac ibadeti için kutsal topraklara gelenlerin istatistik verilerini almaya başladığına işaret edildi.
Haberde, 2022 yılına kadar 54 yıllık süre zarfında kutsal topraklarda 99 milyonu aşkın hac ziyaretçisinin ağırlandığı belirtildi.
Suudi Arabistanlı yetkililer, bu yılki hacı sayısına ilişkin net bir rakam açıklamamakla beraber 2023 yılı için hazırlıkların salgın öncesindeki rakamlara ulaşmak üzere yapıldığını duyurmuştu.
Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023 yılı için hacı adayı sayısı ülke içinden ve dışından 2.4 milyon olarak açıklanmıştı.
Ülkenin 2030 vizyonu kapsamında Mescid-i Haram’da yapılan genişletme çalışmaları ve Kovid-19 salgınının sona ermesiyle hacı sayısının artırılması hedefleniyor.