https://sputniknews.com.tr/20230625/rusyada-ozel-askeri-sirketlerin-faaliyetlerini-duzenleyen-yasa-tasarisi-1072854712.html

Rusya’da özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa tasarısı

Rusya’da özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa tasarısı

Duma milletvekili Andrey Kartapolov, özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyecek olan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Kartapolov... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T22:07+0300

2023-06-25T22:07+0300

2023-06-25T22:20+0300

dünya

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yasa tasarısı

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düzenleme

duma

wagner grubu

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e verdiği demeçte, özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyecek olan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi.Kartapolov, özel askeri şirketlerin faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler ile ilgili soruya, “Özel askeri şirketler ile ilgili yasa düzenlemek gerekiyor, biz de bunu yapıyoruz” yanıtını verdi.Rus milletvekili, aynı zamanda Wagner Grubu’nun geleceği ile ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti.

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rusya, yasa, yasa tasarısı, asker, şirket, özel şirket, düzenleme, duma, wagner grubu, andrey kartapolov