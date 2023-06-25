https://sputniknews.com.tr/20230625/rusyada-ozel-askeri-sirketlerin-faaliyetlerini-duzenleyen-yasa-tasarisi-1072854712.html
Rusya’da özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa tasarısı
Rusya’da özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa tasarısı
Duma milletvekili Andrey Kartapolov, özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyecek olan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Kartapolov... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T22:07+0300
2023-06-25T22:07+0300
2023-06-25T22:20+0300
dünya
rusya
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düzenleme
duma
wagner grubu
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e verdiği demeçte, özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyecek olan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi.Kartapolov, özel askeri şirketlerin faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler ile ilgili soruya, “Özel askeri şirketler ile ilgili yasa düzenlemek gerekiyor, biz de bunu yapıyoruz” yanıtını verdi.Rus milletvekili, aynı zamanda Wagner Grubu’nun geleceği ile ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti.
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rusya, yasa, yasa tasarısı, asker, şirket, özel şirket, düzenleme, duma, wagner grubu, andrey kartapolov
rusya, yasa, yasa tasarısı, asker, şirket, özel şirket, düzenleme, duma, wagner grubu, andrey kartapolov
Rusya’da özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa tasarısı
22:07 25.06.2023 (güncellendi: 22:20 25.06.2023) Abone ol
Duma milletvekili Andrey Kartapolov, özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyecek olan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Kartapolov, aynı zamanda Wagner Grubu’nun geleceği ile ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu kaydetti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e verdiği demeçte, özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyecek olan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi.
Kartapolov, özel askeri şirketlerin faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler ile ilgili soruya, “Özel askeri şirketler ile ilgili yasa düzenlemek gerekiyor, biz de bunu yapıyoruz” yanıtını verdi.
Rus milletvekili, aynı zamanda Wagner Grubu’nun geleceği ile ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti.