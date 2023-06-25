https://sputniknews.com.tr/20230625/rihanna-ceolugu-birakti-1072854464.html

Rihanna CEO'luğu bıraktı

Rihanna CEO'luğu bıraktı

İkinci çocuğuna hamile olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, iç çamaşırı markasının CEO'luk görevinden ayrıldığını açıkladı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T21:50+0300

2023-06-25T21:50+0300

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yaşam

rihanna

ceo

şirket

istifa

iç çamaşırı

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İç çamaşırı ve güzellik markaları oluşturan şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz günlerde bir moda devinin yüzü olmuştu.İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan 35 yaşındaki şarkıcı, kendi iç çamaşırı markasının 5 yıldır CEO'suydu.Barbadoslu şarkıcı, CEO'luk görevinden ayrıldığını açıkladı. Şarkıcı, "Bu bizim için yalnızca bir başlangıç. Müşterilerimizle buluşmanın yollarını bulmaya devam edeceğiz" dedi. NTV'nin aktardığına göre, Rihanna'nın yerine iş insanı Hillary Super geçecek.2018 yılında markasını kuran şarkıcı, markanın bünyesinde yer almaya devam edecek.İç çamaşırıyla poz vermiştiÖte yandan, şarkıcı 2018 yılında kurduğu markanın 5. yılına özel bir çekim gerçekleştirmişti. Ofis ortamında yapılan çekimde, Rihanna iç çamaşırıyla poz vermişti.Rihanna'nın iç giyim markası, şarkıcının en genç milyarderler listesine girmesinde büyük rol oynuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230511/rihanna-bebegine-1-yil-sonra-isim-koydu-rza-athelston-mayers-1070944657.html

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rihanna, ceo, şirket, istifa, iç çamaşırı