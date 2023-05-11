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https://sputniknews.com.tr/20230511/rihanna-bebegine-1-yil-sonra-isim-koydu-rza-athelston-mayers-1070944657.html
Rihanna'nın bebeğine koyduğu isim 1 yıl sonra ortaya çıktı: RZA Athelston Mayers
Rihanna'nın bebeğine koyduğu isim 1 yıl sonra ortaya çıktı: RZA Athelston Mayers
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve A$AP Rocky çiftinin 1 yıl önce dünyaya gelen oğullarının ismini ilk ortaya çıktı. Çift, bebeğin ismini RZA Athelston Mayers... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T13:19+0300
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yaşam
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ABD'li ünlü rapçi A$AP Rocky ile uzun süredir aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini kucağına almıştı. 35 yaşındaki sanatçı, bebeğinin ismini açıklamamış, yüzünü ise aylar sonra ünlü bir dergiyle anlaşıp göstermişti.İngiliz gazetesi Daily Mail, oğlunun doğum sertifikasını ortaya çıkardı ve ismini açıkladı.Gazetenin aktardığı bilgilere göre, çocuklarının adını RZA Athelston Mayers koyan Rihanna-Rocky çifti, oğlunun ismini belirlerken ünlü Amerikan hip hop grubu Wu-Tang Clang'dan ilham aldı.Öte yandan Asap Rocky, geçtiğimiz yıl sık sık Wu-Tang Clan yazılı kıyafetler giymişti.
https://sputniknews.com.tr/20230213/super-bowlda-sahneye-cikan-rihanna-ikinci-cocugunu-bekliyor-1066966050.html
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rihanna, bebek, çocuk
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Rihanna'nın bebeğine koyduğu isim 1 yıl sonra ortaya çıktı: RZA Athelston Mayers

13:19 11.05.2023 (güncellendi: 13:24 11.05.2023)
© AP Photo / Vianney Le CaerRihanna
Rihanna - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Vianney Le Caer
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve A$AP Rocky çiftinin 1 yıl önce dünyaya gelen oğullarının ismini ilk ortaya çıktı. Çift, bebeğin ismini RZA Athelston Mayers olarak belirlemiş.
ABD'li ünlü rapçi A$AP Rocky ile uzun süredir aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini kucağına almıştı. 35 yaşındaki sanatçı, bebeğinin ismini açıklamamış, yüzünü ise aylar sonra ünlü bir dergiyle anlaşıp göstermişti.
İngiliz gazetesi Daily Mail, oğlunun doğum sertifikasını ortaya çıkardı ve ismini açıkladı.
Gazetenin aktardığı bilgilere göre, çocuklarının adını RZA Athelston Mayers koyan Rihanna-Rocky çifti, oğlunun ismini belirlerken ünlü Amerikan hip hop grubu Wu-Tang Clang'dan ilham aldı.
Öte yandan Asap Rocky, geçtiğimiz yıl sık sık Wu-Tang Clan yazılı kıyafetler giymişti.
Rihanna - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
YAŞAM
Super Bowl'da sahneye çıkan Rihanna, ikinci çocuğunu bekliyor
13 Şubat, 15:38
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