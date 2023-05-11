https://sputniknews.com.tr/20230511/rihanna-bebegine-1-yil-sonra-isim-koydu-rza-athelston-mayers-1070944657.html

Rihanna'nın bebeğine koyduğu isim 1 yıl sonra ortaya çıktı: RZA Athelston Mayers

Rihanna'nın bebeğine koyduğu isim 1 yıl sonra ortaya çıktı: RZA Athelston Mayers

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve A$AP Rocky çiftinin 1 yıl önce dünyaya gelen oğullarının ismini ilk ortaya çıktı. Çift, bebeğin ismini RZA Athelston Mayers... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T13:19+0300

2023-05-11T13:19+0300

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yaşam

rihanna

bebek

çocuk

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ABD'li ünlü rapçi A$AP Rocky ile uzun süredir aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini kucağına almıştı. 35 yaşındaki sanatçı, bebeğinin ismini açıklamamış, yüzünü ise aylar sonra ünlü bir dergiyle anlaşıp göstermişti.İngiliz gazetesi Daily Mail, oğlunun doğum sertifikasını ortaya çıkardı ve ismini açıkladı.Gazetenin aktardığı bilgilere göre, çocuklarının adını RZA Athelston Mayers koyan Rihanna-Rocky çifti, oğlunun ismini belirlerken ünlü Amerikan hip hop grubu Wu-Tang Clang'dan ilham aldı.Öte yandan Asap Rocky, geçtiğimiz yıl sık sık Wu-Tang Clan yazılı kıyafetler giymişti.

https://sputniknews.com.tr/20230213/super-bowlda-sahneye-cikan-rihanna-ikinci-cocugunu-bekliyor-1066966050.html

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