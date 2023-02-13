https://sputniknews.com.tr/20230213/super-bowlda-sahneye-cikan-rihanna-ikinci-cocugunu-bekliyor-1066966050.html
Super Bowl'da sahneye çıkan Rihanna, ikinci çocuğunu bekliyor
Super Bowl'da sahneye çıkan Rihanna, ikinci çocuğunu bekliyor
ABD'nin en büyük spor organizasyonu Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl'un arasında sahneye çıkan Rihanna'nın ikinci kez hamile olduğu... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T15:38+0300
2023-02-13T15:38+0300
2023-02-13T15:51+0300
yaşam
rihanna
hamile
anne
bebek
çocuk
nfl
ulusal amerikan futbol ligi (nfl)
super bowl
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Rapçi ASAP Rocky ile birlikteliğinden Mayıs 2022'de ilk çocuğunu dünyaya getiren ünlü şarkıcı Rihanna'nın dün gece Super Bowl'da sahneye çıktığında içine giydiği kırmızı taytın üstüne çektiği kabarık, parlak kırmızı tulumdan fırlayan karnı bir kez daha hamile olduğu spekülasyonlarına neden oldu. Barbadoslu şarkıcının ikinci çocuğunu beklediği şovun ardından temsilcisi tarafından doğrulandı.Rihanna önceki yıllardaki sürekli kostüm ve sahne değişikliklerine bu kez başvurmadı. Kendisi kırmızı, dansçıları beyaz giyen ünlü şarkıcının 13 dakikalık şovu boyunca tema ve renk şeması aynı kaldı. Sahne zaman zaman kırmızı ışıklara boğulurken üstünde altın renkli havai fişekler patlatıldı. Anne olmasından beri ilk performansıSetini 'Diamonds' şarkısıyla kapatan Rihanna, böylece 7 yıldır ilk solo performansını ve 9 ay önce anne olmasından beri ilk performansını verdi.
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rihanna, hamile, anne, bebek, çocuk, nfl, ulusal amerikan futbol ligi (nfl), super bowl
rihanna, hamile, anne, bebek, çocuk, nfl, ulusal amerikan futbol ligi (nfl), super bowl
Super Bowl'da sahneye çıkan Rihanna, ikinci çocuğunu bekliyor
15:38 13.02.2023 (güncellendi: 15:51 13.02.2023) Abone ol
ABD'nin en büyük spor organizasyonu Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl'un arasında sahneye çıkan Rihanna'nın ikinci kez hamile olduğu açıklandı.
Rapçi ASAP Rocky ile birlikteliğinden Mayıs 2022'de ilk çocuğunu dünyaya getiren ünlü şarkıcı Rihanna'nın dün gece Super Bowl'da sahneye çıktığında içine giydiği kırmızı taytın üstüne çektiği kabarık, parlak kırmızı tulumdan fırlayan karnı bir kez daha hamile olduğu spekülasyonlarına neden oldu. Barbadoslu şarkıcının ikinci çocuğunu beklediği şovun ardından temsilcisi tarafından doğrulandı.
Rihanna önceki yıllardaki sürekli kostüm ve sahne değişikliklerine bu kez başvurmadı. Kendisi kırmızı, dansçıları beyaz giyen ünlü şarkıcının 13 dakikalık şovu boyunca tema ve renk şeması aynı kaldı.
Sahne zaman zaman kırmızı ışıklara boğulurken üstünde altın renkli havai fişekler patlatıldı.
Anne olmasından beri ilk performansı
Setini 'Diamonds' şarkısıyla kapatan Rihanna, böylece 7 yıldır ilk solo performansını ve 9 ay önce anne olmasından beri ilk performansını verdi.