https://sputniknews.com.tr/20230625/otomobil-scootera-carpti-14-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1072833068.html
Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T08:41+0300
2023-06-25T08:41+0300
2023-06-25T08:41+0300
türkiye
kayseri
scooter
otomobil
çocuk
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Kazada E.G. yönetimindeki otomobil 14 yaşındaki scooter sürücüsü Akif Zengin’e çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Zengin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü E.G. ekiplerce gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/istanbulun-scooter-plani-aciklandi-hiz-park-egitim-1069110294.html
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kayseri, scooter, otomobil, çocuk
Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada E.G. yönetimindeki otomobil 14 yaşındaki scooter sürücüsü Akif Zengin’e çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Zengin’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü E.G. ekiplerce gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.