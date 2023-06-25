https://sputniknews.com.tr/20230625/otomobil-scootera-carpti-14-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1072833068.html

Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T08:41+0300

2023-06-25T08:41+0300

2023-06-25T08:41+0300

türkiye

kayseri

scooter

otomobil

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072832911_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b815a4f1601ae1f2c4ed18ee367d32a9.jpg

Kazada E.G. yönetimindeki otomobil 14 yaşındaki scooter sürücüsü Akif Zengin’e çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Zengin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü E.G. ekiplerce gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230403/istanbulun-scooter-plani-aciklandi-hiz-park-egitim-1069110294.html

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayseri, scooter, otomobil, çocuk