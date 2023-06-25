Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230625/otomobil-scootera-carpti-14-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1072833068.html
Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T08:41+0300
2023-06-25T08:41+0300
türkiye
kayseri
scooter
otomobil
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072832911_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b815a4f1601ae1f2c4ed18ee367d32a9.jpg
Kazada E.G. yönetimindeki otomobil 14 yaşındaki scooter sürücüsü Akif Zengin’e çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Zengin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü E.G. ekiplerce gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/istanbulun-scooter-plani-aciklandi-hiz-park-egitim-1069110294.html
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072832911_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_88d90f9e539ebd5a44de24893a0b12bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayseri, scooter, otomobil, çocuk
kayseri, scooter, otomobil, çocuk

Otomobil scootera çarptı, 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

08:41 25.06.2023
© İHA / MÜKREMİN KAYAKayseri'de trafik kazası
Kayseri'de trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© İHA / MÜKREMİN KAYA
Abone olTelegram
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada E.G. yönetimindeki otomobil 14 yaşındaki scooter sürücüsü Akif Zengin’e çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Zengin’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü E.G. ekiplerce gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Scooter - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da scooterlar için yeni eylem planı: Hız, park, eğitim
3 Nisan, 15:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала