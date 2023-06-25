https://sputniknews.com.tr/20230625/nusretten-dunya-kupasi-finali-elestirilerine-yanit-bir-daha-asla-adim-atmam-1072842418.html
Nusret'ten Dünya Kupası finali eleştirilerine yanıt: Bir daha asla adım atmam
Nusret'ten Dünya Kupası finali eleştirilerine yanıt: Bir daha asla adım atmam
Nusret, Dünya Kupası finalinde yaşanan tartışmalı görüntülerle ilgili olarak "Sahaya bir reklam amacıyla girmedim. Bir daha asla adım atmam" dedi. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T13:15+0300
2023-06-25T13:15+0300
2023-06-25T13:17+0300
yaşam
nusret gökçe
fifa
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Şef Nusret Gökçe, geçen yılki Dünya Kupası finalinde yaşadığı ve onu global ölçekte eleştirilerin hedefi haline getiren olaylar hakkında konuştu. Gökçe, bir daha asla Dünya Kupası’nda sahaya adım atmayacağını söyledi.Halk TV'nin The Times’tan aktardığı habere göre, maçta neden olduğunu anlatan işletmeci, “Arjantin’i seviyorum; orada yaşadım. Onları desteklemek için gittim. Takımdaki birçok kişi restoranıma geldi. Kendimi yabancı hissetmedim. Özel bir andı. Orada olma nedenim hakkında bir şey yapamam ama bir daha asla, asla Dünya Kupası sahasına adım atmam” dedi.Sahaya reklam amacıyla girmediğini söyleyen Nusret Gökçe, “Dünya Kupası’nı iki milyar insan izliyordu… Kaç kişi benim hakkımda konuşuyor? Beş milyar. Tüm dünya. Sahaya bir reklam amacıyla girmedim; sadece böyle hissettim. Sonra biraz şaşırdım. Sahada en az başka 1.000 kişi vardı ama videoyu gösterdiklerinde sadece ben olduğumu söylüyorlar” ifadelerini kullandı.'Bir şey çalmadım'Tartışma yaratan görüntüler hakkında “Hiçbir zaman bir şeyi gölgede bırakmak istemedim. Dikkat çekmeyi sevmedim. Kimseye vurmadım, bir şey çalmadım” diyen Nusret Gökçe finalde, üzerinde takılı olan gümüş bir yüzükle kupaya vurdu, yüksek sesle çınlama yarattı. Arjantinli futbolcu Di Maria onun yanında şaşkın bir ifadeyle baktı.Ne olmuştu?Nusret Gökçe, Fransa ve Arjantin finalinden sonra aniden sahaya girerek, kupayı kazanmış olan Arjantinli oyuncuların peşinden koştu.Lionel Messi, Gökçe'nin ona ulaşmaya çalışmasından belirgin şekilde rahatsız olmuştu. Bir diğer sahnede, şef bir başka oyuncunun madalyasını ağzına aldı ve Arjantin ekibi kutlama yaparken kupayla fotoğraf çektirmeye çalışmayı sürdürdü.FIFA’nın kuralları, kupaya sadece kazanan ekipten isimlerin dokunabileceğini belirtiyor. Bu durumda Z listesinden bir kişinin kupaya neden bu kadar yakın olduğu sorgulandı.FIFA, Nusret’in sahaya nasıl girdiğini araştırdıklarını söyledi ancak herhangi bir bulguyu kamuoyuyla paylaşmadılar. FIFA Başkanı Gianni Infantino daha önce Gökçe'nin restoranlarında görüntülenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221223/fifa-inceleme-baslatti-nusret-dunya-kupasi-finalinde-sahaya-nasil-girdi-1064891017.html
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Nusret'ten Dünya Kupası finali eleştirilerine yanıt: Bir daha asla adım atmam
13:15 25.06.2023 (güncellendi: 13:17 25.06.2023) Abone ol
Nusret, Dünya Kupası finalinde yaşanan tartışmalı görüntülerle ilgili olarak "Sahaya bir reklam amacıyla girmedim. Bir daha asla adım atmam" dedi.
Şef Nusret Gökçe, geçen yılki Dünya Kupası finalinde yaşadığı ve onu global ölçekte eleştirilerin hedefi haline getiren olaylar hakkında konuştu.
Gökçe, bir daha asla Dünya Kupası’nda sahaya adım atmayacağını söyledi.
Halk TV'nin The Times’tan aktardığı habere göre, maçta neden olduğunu anlatan işletmeci, “Arjantin’i seviyorum; orada yaşadım. Onları desteklemek için gittim. Takımdaki birçok kişi restoranıma geldi. Kendimi yabancı hissetmedim. Özel bir andı. Orada olma nedenim hakkında bir şey yapamam ama bir daha asla, asla Dünya Kupası sahasına adım atmam” dedi.
Sahaya reklam amacıyla girmediğini söyleyen Nusret Gökçe, “Dünya Kupası’nı iki milyar insan izliyordu… Kaç kişi benim hakkımda konuşuyor? Beş milyar. Tüm dünya. Sahaya bir reklam amacıyla girmedim; sadece böyle hissettim. Sonra biraz şaşırdım. Sahada en az başka 1.000 kişi vardı ama videoyu gösterdiklerinde sadece ben olduğumu söylüyorlar” ifadelerini kullandı.
'Bir şey çalmadım'
Tartışma yaratan görüntüler hakkında “Hiçbir zaman bir şeyi gölgede bırakmak istemedim. Dikkat çekmeyi sevmedim. Kimseye vurmadım, bir şey çalmadım” diyen Nusret Gökçe finalde, üzerinde takılı olan gümüş bir yüzükle kupaya vurdu, yüksek sesle çınlama yarattı. Arjantinli futbolcu Di Maria onun yanında şaşkın bir ifadeyle baktı.
Ne olmuştu?
Nusret Gökçe, Fransa ve Arjantin finalinden sonra aniden sahaya girerek, kupayı kazanmış olan Arjantinli oyuncuların peşinden koştu.
Lionel Messi, Gökçe'nin ona ulaşmaya çalışmasından belirgin şekilde rahatsız olmuştu. Bir diğer sahnede, şef bir başka oyuncunun madalyasını ağzına aldı ve Arjantin ekibi kutlama yaparken kupayla fotoğraf çektirmeye çalışmayı sürdürdü.
FIFA’nın kuralları, kupaya sadece kazanan ekipten isimlerin dokunabileceğini belirtiyor. Bu durumda Z listesinden bir kişinin kupaya neden bu kadar yakın olduğu sorgulandı.
FIFA, Nusret’in sahaya nasıl girdiğini araştırdıklarını söyledi ancak herhangi bir bulguyu kamuoyuyla paylaşmadılar. FIFA Başkanı Gianni Infantino daha önce Gökçe'nin restoranlarında görüntülenmişti.