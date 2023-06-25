https://sputniknews.com.tr/20230625/marmaristeki-orman-yangininda-bulunmustu-cesedin-kimligi-tespit-edildi-1072852770.html

Marmaris'teki orman yangınında bulunmuştu: Cesedin kimliği tespit edildi

Marmaris'teki orman yangınında bulunmuştu: Cesedin kimliği tespit edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınında bulunan erkek cesedinin 32 yaşında Belçika vatandaşı Khiari Mohammed'e ait olduğunu belirtildi. Cesedin kimlik... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T20:21+0300

2023-06-25T20:21+0300

2023-06-25T20:21+0300

türkiye

orman yangını

marmaris

ceset

belçika

vatandaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072795276_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4ef5a8c1bd20e39a43d9953e4b288574.jpg

Marmaris’e bağlı Sarıana Mahallesi'nin üst tarafındaki 23 Haziran’da kızılçam ormanlarında yangın çıktı. 5 hektar ormanlık alanın yanması ile sonuçlanan ormanlık alan yangınında erkek cesedi bulundu. Orman yangını ve bulunan ceset ile ilgili iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri ilçedeki tüm kamera görüntüleri ile otel ve uçak kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde bulunan cansız bedenin 32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khiari Mohammed olduğu belirlendi. Tamamen yanmış halde bulunan cesedin boğazındaki cismin kemer değil, çantasının sapı olduğu tespit edildi.Khiari Mohammed'in bir süre önce tatil için uçakla Marmaris’e gelerek bir otelde kaldığı ve olaydan bir gün önce rahatsızlanarak hastaneye gittiği ortaya çıktı. Mohammed'in olay günü yanan alanda neden bulunduğu, çıkan yangınla ilgisi olup olmadığı ve kesin ölüm sebebi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Mohammed’in ailesinden DNA örneği alınıp kesin tespit yapılabilmesi için Belçika Konsolosluğu ile irtibata geçildiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230623/marmariste-yanginin-ilk-basladigi-bolgede-yanmis-erkek-cesedi-bulundu-1-kisi-gozaltina-alindi--1072804807.html

türkiye

marmaris

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orman yangını, marmaris, ceset, belçika, vatandaş