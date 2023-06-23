Marmaris'te yangının ilk başladığı bölgede yanmış erkek cesedi bulundu: 1 kişi gözaltına alındı
© AA / Sabri Kesen Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.
© AA / Sabri Kesen
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine ulaşıldı, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, havadan 9 helikopter, 6 uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ekipleri ile de müdahale edildi.
Yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine de rastlandı.
Güvenlik güçlerinin de cesedin bulunduğu alanda inceleme başlatmasının ardından şüpheli olarak bir kişi yakalandı.
Yakalanan şahsın alkol alarak sızmış vaziyette bulunan 44 yaşındaki M.A. olduğu öğrenilirken birçok suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan ormanda bulunan yanmış cesedin Irak uyruklu F.A.A.K. (35) olabileceği değerlendiriliyor.
2 Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.
Yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine de rastlandı.
Güvenlik güçlerinin de cesedin bulunduğu alanda inceleme başlatmasının ardından şüpheli olarak bir kişi yakalandı.
Yakalanan şahsın alkol alarak sızmış vaziyette bulunan 44 yaşındaki M.A. olduğu öğrenilirken birçok suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan ormanda bulunan yanmış cesedin Irak uyruklu F.A.A.K. (35) olabileceği değerlendiriliyor.
2 Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.