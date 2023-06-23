https://sputniknews.com.tr/20230623/marmariste-yanginin-ilk-basladigi-bolgede-yanmis-erkek-cesedi-bulundu-1-kisi-gozaltina-alindi--1072804807.html

Marmaris'te yangının ilk başladığı bölgede yanmış erkek cesedi bulundu: 1 kişi gözaltına alındı

Marmaris'te yangının ilk başladığı bölgede yanmış erkek cesedi bulundu: 1 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T22:13+0300

2023-06-23T22:13+0300

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türkiye

marmaris

orman yangını

ceset

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Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına, havadan 9 helikopter, 6 uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ekipleri ile de müdahale edildi.Yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine de rastlandı.Güvenlik güçlerinin de cesedin bulunduğu alanda inceleme başlatmasının ardından şüpheli olarak bir kişi yakalandı. Yakalanan şahsın alkol alarak sızmış vaziyette bulunan 44 yaşındaki M.A. olduğu öğrenilirken birçok suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan ormanda bulunan yanmış cesedin Irak uyruklu F.A.A.K. (35) olabileceği değerlendiriliyor. 2 Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230623/marmariste-orman-yangini-basladi-1072795077.html

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marmaris, orman yangını, ceset