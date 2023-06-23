Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230623/marmariste-yanginin-ilk-basladigi-bolgede-yanmis-erkek-cesedi-bulundu-1-kisi-gozaltina-alindi--1072804807.html
Marmaris'te yangının ilk başladığı bölgede yanmış erkek cesedi bulundu: 1 kişi gözaltına alındı
Marmaris'te yangının ilk başladığı bölgede yanmış erkek cesedi bulundu: 1 kişi gözaltına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T22:13+0300
2023-06-23T22:13+0300
türkiye
marmaris
orman yangını
ceset
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072805048_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fc42468e119e5310842a13c50a07d58.jpg
Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına, havadan 9 helikopter, 6 uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ekipleri ile de müdahale edildi.Yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine de rastlandı.Güvenlik güçlerinin de cesedin bulunduğu alanda inceleme başlatmasının ardından şüpheli olarak bir kişi yakalandı. Yakalanan şahsın alkol alarak sızmış vaziyette bulunan 44 yaşındaki M.A. olduğu öğrenilirken birçok suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan ormanda bulunan yanmış cesedin Irak uyruklu F.A.A.K. (35) olabileceği değerlendiriliyor. 2 Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230623/marmariste-orman-yangini-basladi-1072795077.html
türkiye
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072805048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdad52a028f9b155aed3d7aa2d008468.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
marmaris, orman yangını, ceset
marmaris, orman yangını, ceset

Marmaris'te yangının ilk başladığı bölgede yanmış erkek cesedi bulundu: 1 kişi gözaltına alındı

22:13 23.06.2023
© AA / Sabri Kesen Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.
 Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA / Sabri Kesen
Abone olTelegram
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine ulaşıldı, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, havadan 9 helikopter, 6 uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ekipleri ile de müdahale edildi.

Yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine de rastlandı.

Güvenlik güçlerinin de cesedin bulunduğu alanda inceleme başlatmasının ardından şüpheli olarak bir kişi yakalandı.

Yakalanan şahsın alkol alarak sızmış vaziyette bulunan 44 yaşındaki M.A. olduğu öğrenilirken birçok suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan ormanda bulunan yanmış cesedin Irak uyruklu F.A.A.K. (35) olabileceği değerlendiriliyor.

2 Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.
Marmaris'te orman yangını başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
YAŞAM
Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı
15:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала