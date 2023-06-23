https://sputniknews.com.tr/20230623/marmariste-orman-yangini-basladi-1072795077.html

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T15:56+0300

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yaşam

marmaris

orman yangını

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Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Sputnik Türkiye

marmaris, orman yangını