https://sputniknews.com.tr/20230623/marmariste-orman-yangini-basladi-1072795077.html
Marmaris'te orman yangını başladı
Marmaris'te orman yangını başladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T15:56+0300
2023-06-23T15:56+0300
2023-06-23T16:04+0300
yaşam
marmaris
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072795276_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4ef5a8c1bd20e39a43d9953e4b288574.jpg
Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072795276_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0ea974a3a34a909fa42ee2432fd0cd73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
marmaris, orman yangını
Marmaris'te orman yangını başladı
15:56 23.06.2023 (güncellendi: 16:04 23.06.2023) Abone ol
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.