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https://sputniknews.com.tr/20230623/marmariste-orman-yangini-basladi-1072795077.html
Marmaris'te orman yangını başladı
Marmaris'te orman yangını başladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
marmaris
orman yangını
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Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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marmaris, orman yangını
marmaris, orman yangını

Marmaris'te orman yangını başladı

15:56 23.06.2023 (güncellendi: 16:04 23.06.2023)
© AA / Sabri KesenMarmaris'te orman yangını başladı
Marmaris'te orman yangını başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA / Sabri Kesen
Abone olTelegram
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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