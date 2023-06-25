https://sputniknews.com.tr/20230625/lucas-torreianin-menajeri-lazio-ile-gelecek-hafta-gorusecegim-1072846516.html
Lucas Torreia'nın menajeri: Lazio ile gelecek hafta görüşeceğim
Lucas Torreia'nın menajeri: Lazio ile gelecek hafta görüşeceğim
Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur Lazio ile görüşeceğini açıkladı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T15:52+0300
2023-06-25T15:52+0300
2023-06-25T15:52+0300
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Galatasaray'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, açıklamalarda bulundu.Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürerken ayrılma ihtimali olan isimler için de sıcak haberler gelmeye devam ediyor.Akşam’ın aktardığına göre, La Lazio Siamo Noi'e konuşan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, "Galatasaray'ın Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok. Gelecek hafta tekliflerini dinlemek için Lazio ile bir randevum olacak" ifadelerini kullandı.‘İtalya'yı seviyor’Uruguaylı oyuncunun İtalya'yı sevdiğini belirten Bentancur, "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas her zaman İtalya'yı sevmiştir. O satılık olmasa da iş iştir, randevuyu aldık. Lazio büyük kulüp, saygı duyuyoruz ve bu yüzden tekliflerini dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.Öte yandan uçuk bir bonservis ücreti gelmediği sürece Galatasaray'ın yıldız orta sahayı kesinlikle satmak istemediği biliniyor.Oyuncunun rakamları15 milyon euro piyasa değeri olan Uruguaylı yıldız, Galatasaray ile 34 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılılar, Torreira'yı geçtiğimiz sezon 6 milyon euro karşılığında Arsenal'dan transfer etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230313/lucas-torreira-oyuncu-devrim-ozkana-twitterda-ilan-i-ask-etti-ardindan-hacklendigini-acikladi-1068179970.html
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lucas torreira, galatasaray, futbol, lazio
Lucas Torreia'nın menajeri: Lazio ile gelecek hafta görüşeceğim
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Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur Lazio ile görüşeceğini açıkladı.
Galatasaray'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürerken ayrılma ihtimali olan isimler için de sıcak haberler gelmeye devam ediyor.
Akşam’ın aktardığına göre, La Lazio Siamo Noi'e konuşan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, "Galatasaray'ın Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok. Gelecek hafta tekliflerini dinlemek için Lazio ile bir randevum olacak" ifadelerini kullandı.
‘İtalya'yı seviyor’
Uruguaylı oyuncunun İtalya'yı sevdiğini belirten Bentancur, "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas her zaman İtalya'yı sevmiştir. O satılık olmasa da iş iştir, randevuyu aldık. Lazio büyük kulüp, saygı duyuyoruz ve bu yüzden tekliflerini dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.
Öte yandan uçuk bir bonservis ücreti gelmediği sürece Galatasaray'ın yıldız orta sahayı kesinlikle satmak istemediği biliniyor.
Oyuncunun rakamları
15 milyon euro piyasa değeri olan Uruguaylı yıldız, Galatasaray ile 34 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılılar, Torreira'yı geçtiğimiz sezon 6 milyon euro karşılığında Arsenal'dan transfer etmişti.