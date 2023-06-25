Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
10:33
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230625/lucas-torreianin-menajeri-lazio-ile-gelecek-hafta-gorusecegim-1072846516.html
Lucas Torreia'nın menajeri: Lazio ile gelecek hafta görüşeceğim
Lucas Torreia'nın menajeri: Lazio ile gelecek hafta görüşeceğim
Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur Lazio ile görüşeceğini açıkladı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T15:52+0300
2023-06-25T15:52+0300
lucas torreira
galatasaray
spor
futbol
lazio
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068180416_28:0:650:350_1920x0_80_0_0_d69c99929a6e536551667d3ba5227d53.jpg
Galatasaray'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, açıklamalarda bulundu.Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürerken ayrılma ihtimali olan isimler için de sıcak haberler gelmeye devam ediyor.Akşam’ın aktardığına göre, La Lazio Siamo Noi'e konuşan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, "Galatasaray'ın Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok. Gelecek hafta tekliflerini dinlemek için Lazio ile bir randevum olacak" ifadelerini kullandı.‘İtalya'yı seviyor’Uruguaylı oyuncunun İtalya'yı sevdiğini belirten Bentancur, "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas her zaman İtalya'yı sevmiştir. O satılık olmasa da iş iştir, randevuyu aldık. Lazio büyük kulüp, saygı duyuyoruz ve bu yüzden tekliflerini dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.Öte yandan uçuk bir bonservis ücreti gelmediği sürece Galatasaray'ın yıldız orta sahayı kesinlikle satmak istemediği biliniyor.Oyuncunun rakamları15 milyon euro piyasa değeri olan Uruguaylı yıldız, Galatasaray ile 34 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılılar, Torreira'yı geçtiğimiz sezon 6 milyon euro karşılığında Arsenal'dan transfer etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230313/lucas-torreira-oyuncu-devrim-ozkana-twitterda-ilan-i-ask-etti-ardindan-hacklendigini-acikladi-1068179970.html
lazio
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068180416_105:0:572:350_1920x0_80_0_0_245268d53972028936a37f1bd76250aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lucas torreira, galatasaray, futbol, lazio
lucas torreira, galatasaray, futbol, lazio

Lucas Torreia'nın menajeri: Lazio ile gelecek hafta görüşeceğim

15:52 25.06.2023
© AALucas Torreira
Lucas Torreira - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur Lazio ile görüşeceğini açıkladı.
Galatasaray'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürerken ayrılma ihtimali olan isimler için de sıcak haberler gelmeye devam ediyor.
Akşam’ın aktardığına göre, La Lazio Siamo Noi'e konuşan Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, "Galatasaray'ın Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok. Gelecek hafta tekliflerini dinlemek için Lazio ile bir randevum olacak" ifadelerini kullandı.

‘İtalya'yı seviyor’

Uruguaylı oyuncunun İtalya'yı sevdiğini belirten Bentancur, "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas her zaman İtalya'yı sevmiştir. O satılık olmasa da iş iştir, randevuyu aldık. Lazio büyük kulüp, saygı duyuyoruz ve bu yüzden tekliflerini dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.
Öte yandan uçuk bir bonservis ücreti gelmediği sürece Galatasaray'ın yıldız orta sahayı kesinlikle satmak istemediği biliniyor.

Oyuncunun rakamları

15 milyon euro piyasa değeri olan Uruguaylı yıldız, Galatasaray ile 34 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılılar, Torreira'yı geçtiğimiz sezon 6 milyon euro karşılığında Arsenal'dan transfer etmişti.
Lucas Torreira - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
YAŞAM
Lucas Torreira, oyuncu Devrim Özkan'a Twitter'da ilan-ı aşk etti, ardından hacklendiğini açıkladı
13 Mart, 12:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала