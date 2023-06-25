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https://sputniknews.com.tr/20230625/koyunu-doverek-bayiltan-kasap-yormak-icin-oyle-yaptim-1072835192.html
Koyunu döverek bayıltan kasap: Yormak için öyle yaptım
Koyunu döverek bayıltan kasap: Yormak için öyle yaptım
Elinden kaçırdığı koyunu yakalayıp darbederek bayıltan kasap, polis tarafından yakalandı. Ekiplerin şahsı yakalamak için bölgede 100’e yakın güvenlik kamerası... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T09:59+0300
2023-06-25T09:59+0300
kasap
türkiye
kurban bayramı
koyun
darp
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Adana’da kasaplık yapan Hasan A., bir kişiyle 200 TL karşılığında adaklık koyununu kesmek için anlaştı. Koyunu keseceği sırada elinden kaçıran Hasan A., bir süre boyunca koyunun peşinden koştu ve sonunda yakaladı.Daha sonra 29 yaşındaki Hasan A., iterek götürmeye çalıştığı koyun direnince, hayvanı darbetmeye başladı. Sersemleyen koyunun kuyruğundan çekip yerden yere vuran Hasan A., bayılmasına neden oldu. Yaşanan şiddet, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Sosyal medyaya düşen görüntüler polisi harekete geçirdiGörüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, ilk olarak sosyal medyaya görüntüyü atan şahsı bulup adresi aldı ve ardından çevredeki 100’e yakın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden şahsı tespit edemeyen ekipler, bölgede yaklaşık 200 kişiyle görüşerek şahsın Hasan A. olduğunu belirledi.Kocavezir Mahallesi’nde başka bir koyunu kesmek üzereyken yakalanan Hasan A., 5199 sayılı Kanun’un 14.maddesi ve 28/A maddesi uyarınca ‘Hayvana işkence ve eziyet’ suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Hasan A., “Koyun elimden kaçtı ve bir süre sonra yakaladım. Daha sonra da onu yormak için ite kalka götürdüm. Koyun bayılınca da kesip sahibine teslim ettim” dediği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230625/kurban-bayrami-oncesi-vurgun-calistigi-ciftlikteki-28-inegi-calip-baskasina-satti-1072834652.html
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kasap, kurban bayramı, koyun, darp
kasap, kurban bayramı, koyun, darp

Koyunu döverek bayıltan kasap: Yormak için öyle yaptım

09:59 25.06.2023
© İHAKoyuna şiddet
Koyuna şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© İHA
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Elinden kaçırdığı koyunu yakalayıp darbederek bayıltan kasap, polis tarafından yakalandı. Ekiplerin şahsı yakalamak için bölgede 100’e yakın güvenlik kamerası kaydını tek tek incelediği, yaklaşık 200 kişiyle de görüştüğü öğrenildi. Mahkemeye çıkartılan kasap, "Yormak için öyle yaptım" derken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana’da kasaplık yapan Hasan A., bir kişiyle 200 TL karşılığında adaklık koyununu kesmek için anlaştı. Koyunu keseceği sırada elinden kaçıran Hasan A., bir süre boyunca koyunun peşinden koştu ve sonunda yakaladı.
Daha sonra 29 yaşındaki Hasan A., iterek götürmeye çalıştığı koyun direnince, hayvanı darbetmeye başladı. Sersemleyen koyunun kuyruğundan çekip yerden yere vuran Hasan A., bayılmasına neden oldu. Yaşanan şiddet, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyaya düşen görüntüler polisi harekete geçirdi

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, ilk olarak sosyal medyaya görüntüyü atan şahsı bulup adresi aldı ve ardından çevredeki 100’e yakın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden şahsı tespit edemeyen ekipler, bölgede yaklaşık 200 kişiyle görüşerek şahsın Hasan A. olduğunu belirledi.
Kocavezir Mahallesi’nde başka bir koyunu kesmek üzereyken yakalanan Hasan A., 5199 sayılı Kanun’un 14.maddesi ve 28/A maddesi uyarınca ‘Hayvana işkence ve eziyet’ suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Hasan A., “Koyun elimden kaçtı ve bir süre sonra yakaladım. Daha sonra da onu yormak için ite kalka götürdüm. Koyun bayılınca da kesip sahibine teslim ettim” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İnek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
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