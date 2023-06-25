https://sputniknews.com.tr/20230625/kurban-bayrami-oncesi-vurgun-calistigi-ciftlikteki-28-inegi-calip-baskasina-satti-1072834652.html
Kurban Bayramı öncesi vurgun: Çalıştığı çiftlikteki 28 ineği çalıp başkasına sattı
Kurban Bayramı öncesi vurgun: Çalıştığı çiftlikteki 28 ineği çalıp başkasına sattı
Denizli’de çiftlik sahibinin uzaklaşmasını fırsat bilen çalışan, arkadaşıyla iş birliği yaparak bakımını üstlendiği 28 ineği çaldı. Hayvanları 3.5 milyon... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T09:39+0300
2023-06-25T09:39+0300
2023-06-25T09:39+0300
inek
türkiye
kurban bayramı
çiftlik
hırsızlık
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Denizli'nin Honaz ilçesinde besicilik yapan Bilal Budak, çiftliğindeki 28 adet ineğin çalındığını öğrenince Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Hayvan hırsızlığı olayının aydınlatılması için jandarmanın dedektifleri olan JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir çalışma başlatıldı. Mahalle giriş çıkışı ve güzergahtaki kamera kayıtlarını titizlikle inceleyen JASAT dedektifleri, büyükbaş hayvan hırsızlığı olayını çiftlikte hayvanların bakımıyla ilgilenen Mümtaz S.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.Büyükbaş hayvan çiftliğinde hayvanların bakımını yapan Mümtaz S.’nin Budak’ın çiftlikten uzaklaşmasını fırsat bilip, hayvan nakil aracı kiralayarak 3.5 milyon lira değerindeki 28 tane ineği arkadaşı İsmail E. ile birlikte araca yükledikleri ve Bekilli ilçesinde yaşayan Levent B. ve Emre S.’ye sattıkları belirlendi. Honaz’daki çiftlikten çalınan büyükbaş hayvanlar başka bir çiftlikte bulunarak sahiplerine teslim edildi.Hayvan hırsızlığı olayına karışan 4 şüpheli, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola sevk edildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamalarında bakıcı Mümtaz S.’nin 4, arkadaşı İsmail E.’nin 8 ve Emre S.’nin 7 ayrı suç kaydının olduğu, Levent B.’nin ise suç kaydını bulunmadığı anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen Mümtaz S. ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı İsmail E. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli hakkında ise ‘Hırsızlık malı satın almak’ suçundan işlem yapıldı.
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inek, kurban bayramı, çiftlik, hırsızlık
inek, kurban bayramı, çiftlik, hırsızlık
Kurban Bayramı öncesi vurgun: Çalıştığı çiftlikteki 28 ineği çalıp başkasına sattı
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Denizli’de çiftlik sahibinin uzaklaşmasını fırsat bilen çalışan, arkadaşıyla iş birliği yaparak bakımını üstlendiği 28 ineği çaldı. Hayvanları 3.5 milyon liraya başkasına satan bakıcının Kurban Bayramı öncesinde denk getirdiği vurgun planını JASAT dedektifleri bozdu.
Denizli'nin Honaz ilçesinde besicilik yapan Bilal Budak, çiftliğindeki 28 adet ineğin çalındığını öğrenince Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu.
Hayvan hırsızlığı olayının aydınlatılması için jandarmanın dedektifleri olan JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir çalışma başlatıldı. Mahalle giriş çıkışı ve güzergahtaki kamera kayıtlarını titizlikle inceleyen JASAT dedektifleri, büyükbaş hayvan hırsızlığı olayını çiftlikte hayvanların bakımıyla ilgilenen Mümtaz S.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Büyükbaş hayvan çiftliğinde hayvanların bakımını yapan Mümtaz S.’nin Budak’ın çiftlikten uzaklaşmasını fırsat bilip, hayvan nakil aracı kiralayarak 3.5 milyon lira değerindeki 28 tane ineği arkadaşı İsmail E. ile birlikte araca yükledikleri ve Bekilli ilçesinde yaşayan Levent B. ve Emre S.’ye sattıkları belirlendi.
Honaz’daki çiftlikten çalınan büyükbaş hayvanlar başka bir çiftlikte bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Hayvan hırsızlığı olayına karışan 4 şüpheli, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola sevk edildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamalarında bakıcı Mümtaz S.’nin 4, arkadaşı İsmail E.’nin 8 ve Emre S.’nin 7 ayrı suç kaydının olduğu, Levent B.’nin ise suç kaydını bulunmadığı anlaşıldı.
Adliyeye sevk edilen Mümtaz S. ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı İsmail E. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli hakkında ise ‘Hırsızlık malı satın almak’ suçundan işlem yapıldı.