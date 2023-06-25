https://sputniknews.com.tr/20230625/kilicdaroglundan-iyi-parti-genel-baskani-aksenere-tebrik-telefonu-1072827003.html
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tebrik telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tebrik telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener ile telefonda görüştü. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T00:47+0300
2023-06-25T00:47+0300
2023-06-25T00:47+0300
türkiye
meral akşener
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
iyi parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1068997153_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5d89d1674d1f27b5b209d598f72d89fe.jpg
İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden Meral Akşener seçildi.İYİ Partinin ATO Congresium'daki 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı.Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 3. Olağan Kurultayında, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'i telefonla arayarak tebrik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230624/aksener-chpden-15-milletvekili-istemek-hayatimin-en-buyuk-pismanligi-1072814305.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1068997153_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_a79840e501de2bfac497efc1b03e62c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meral akşener, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, iyi parti
meral akşener, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, iyi parti
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tebrik telefonu
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener ile telefonda görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden Meral Akşener seçildi.
İYİ Partinin ATO Congresium'daki 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı.
Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 3. Olağan Kurultayında, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'i telefonla arayarak tebrik etti.