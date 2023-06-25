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Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tebrik telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tebrik telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener ile telefonda görüştü. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
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chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden Meral Akşener seçildi.İYİ Partinin ATO Congresium'daki 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı.Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 3. Olağan Kurultayında, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'i telefonla arayarak tebrik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230624/aksener-chpden-15-milletvekili-istemek-hayatimin-en-buyuk-pismanligi-1072814305.html
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meral akşener, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, iyi parti
meral akşener, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, iyi parti

Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tebrik telefonu

00:47 25.06.2023
© AAKılıçdaroğlu Akşener
Kılıçdaroğlu Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener ile telefonda görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden Meral Akşener seçildi.
İYİ Partinin ATO Congresium'daki 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı.
Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 3. Olağan Kurultayında, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'i telefonla arayarak tebrik etti.
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
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